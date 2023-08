Gigi Buffon torna in Nazionale: sarà il nuovo capo delegazione

Gigi Buffon prende il posto rimasto vacante dopo la scomparsa di Gianluca Vialli. Queste le prime parole di Gigi, sul sito ufficiale della Figc. “Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani. Fin dal primo contatto di questi ultimi giorni con il Presidente Gravina e poi con Mauro Vladovich avevo già deciso di dire di sì, ma abbiamo dovuto verificare alcuni aspetti tecnici; la Nazionale viene prima di tutto e niente mi avrebbe impedito di tornare a casa”. Continua Buffon: “Mi metterò subito a disposizione di Roberto Mancini e del gruppo, entrando in punta di piedi. Ho sempre pensato che in Nazionale non contano le medaglie che hai sul petto, ma l’impegno, il sacrificio e la disponibilità verso i compagni e lo staff che sei disposto a mettere”.

Gigi Buffon ha scelto quindi la sua nuova vita dopo avere detto basta. Sarà il nuovo capo delegazione della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Campione nel mondo nel nel 2006, oltre mille partite tra i professionisti dal 1995 al 2023, ha annunciato l’addio al calcio qualche giorno fa dopo un paio di stagioni con il Parma in Serie B. Buffon avrà un ruolo di primo piano nella Nazionale, con cui è sceso in campo 176 volte.