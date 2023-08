In via precauzionale, domani, domenica 6 agosto 2023, tutti i parchi e i cimiteri cittadini di Cagliari restano temporaneamente chiusi. Il provvedimento si è reso necessario a causa del forte vento che interessa anche Cagliari e che ha portato la Protezione civile regionale a diramare un avviso di condimeteo avverse sino alle ore 6 di lunedì 7 agosto 2023. Opportuni tempestivi aggiornamenti saranno forniti in funzione dell’evolversi delle condizioni meteo.