Diventare imprenditori a Milano: le opportunità di successo nel 2024

Milano è, come ben si sa, una città ricca di opportunità per chi vuole lanciare un’impresa. Il capoluogo lombardo è cambiato molto nel corso degli ultimi anni e, sia sulla scia delle crisi, Covid in primis, sia su quella delle novità normative, sono emersi nuovi punti di riferimento da considerare per chi vuole diventare imprenditore. Quali sono? Scopriamoli assieme nelle prossime righe di questo articolo.

General contractor

Sono tantissime le persone che, negli ultimi anni, hanno cercato informazioni sui general contractor a Milano. Queste realtà si occupano di coordinare tutti gli aspetti relativi alla costruzione di una casa, alla sua ristrutturazione e all’arredamento.

Intercettano delle esigenze centrali in una realtà come Milano, dove la richiesta di immobili di lusso e con arredamenti di pregio è molto richiesta, in particolare da parte di manager e professionisti che non hanno tempo materiale di dedicarsi alla ricerca di mobili e accessori.

Da non dimenticare è poi il fatto che i general contractor si rivolgono anche a realtà di business, per esempio i negozi. Milano è la città della moda e del design, e non si contano i brand che aprono i loro show room sotto la Madonnina. Degna di nota è poi la richiesta da parte delle numerose aziende che, dopo la Brexit, hanno lasciato Londra e hanno scelto il capoluogo lombardo per aprire una sede.

Agenzia di comunicazione

Le tantissime imprese che aprono sotto la Madonnina hanno bisogno di promuoversi online. Ecco perché può avere senso, se si ha intenzione di lanciare un’attività a Milano, aprire un’agenzia di comunicazione. Attenzione: non è più il tempo delle realtà che si rivolgono a un target generico.

Essenziale è selezionare in maniera chirurgica la propria clientela. Farlo vuol dire, per esempio, aprire un’agenzia che si rivolge a imprese del food, oppure una che, invece, sceglie di avere come clienti chirurghi e medici estetici.

Un’altra nicchia da valutare se si ha intenzione di diventare imprenditori nella comunicazione a Milano è quella dell’influencer marketing.

Agente immobiliare B2B

Dopo la crisi del Covid, Milano è tornata a essere una città molto richiesta da professionisti e imprese. Come già accennato, ha influito anche la Brexit. Alla luce di ciò, quando si valuta quale tipologia di business lanciare sotto la Madonnina, si può prendere in considerazione l’agenzia immobiliare B2B.

Asilo nido privato o agenzia per baby sitter

I servizi pubblici dedicati all’infanzia sono carenti in tutta Italia, in particolar modo in grandi città come Milano. Non è un caso che la natalità sotto la Madonnina sia in continuo calo ormai da anni.

Per intercettare la potenziale domanda di chi sta pensando di fare figli ed è in fase di valutazione dei servizi disponibili a cui rivolgersi una volta tornato al lavoro, si può aprire un asilo nido privato o un’agenzia per baby sitter.

Clinica di chirurgia e medicina estetica

I social hanno letteralmente stravolto il modo di approcciarsi all’estetica. Non si contano, infatti, le persone che seguono determinate influencer e che emulano le loro peculiarità di bellezza.

A dimostrazione di ciò, è possibile citare i numeri in crescita dei trattamenti di medicina estetica e degli interventi chirurgici nell’immediato post lockdown, un periodo non certo semplice dal punto di vista economico.

In virtù di ciò, chi ha la laurea in medicina e la specializzazione adatta può valutare l’apertura di una clinica a Milano. La città della movida, infatti, richiede degli standard estetici molto elevati a chi la vive frequentando locali e luoghi di networking lavorativo.

Non solo: i trattamenti di medicina estetica sono sempre più richiesti anche da chi lavora in smartworking e ha il desiderio di apparire al massimo della bellezza pure durante le conference call (si chiama effetto Zoom Boom, in onore dell’app più usata per le riunioni online).