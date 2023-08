L’Italia dice addio alle cabine telefoniche: rimarranno solo in alcuni luoghi

Le ultime 16 mila cabine telefoniche saranno definitivamente rimosse. L’Italia dice addio alla cabina telefonica su strada. L’Authority delle comunicazioni, dopo una consultazione pubblica, infatti ha stabilito che Tim non ha più l’obbligo di garantire il servizio pubblico e può pertanto smantellare le cabine telefoniche.

Le cabine telefoniche però rimarranno in alcuni luoghi come ospedali, caserme e carceri in quanto assolvono ad una funzione sociale e quelle che si trovano dove non arriva la copertura della rete mobile, come i rifugi di montagna. La consultazione dell’Agcom ha trovato che quasi tutti gli operatori del settore erano d’accordo sull’ipotesi smantellamento.