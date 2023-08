Campagna Treedom e rating ESG: con Golden Group la sostenibilità non solo a parole

Un cambio di rotta nella visione aziendale, che diventa sempre più attenta ai temi del green e della sostenibilità. È il percorso che sta facendo Golden Group, la società specializzata in finanza agevolata che da oltre un decennio supporta le aziende italiane nell’accesso a contributi e fondi europei.

La spinta verso la sostenibilità arriva sia dal recepimento di una sensibilità collettiva, che sempre più spesso influenza le scelte di consumatori e investitori, sia dall’attenzione alle politiche comunitarie. Il contesto operativo della società ha spinto inevitabilmente manager e personale tecnico a riflettere sulle potenzialità della sostenibilità anche in termini di competitività e strategie aziendali.

È la combinazione di questi fattori che ha portato Golden Group a sviluppare un focus verso i temi della sostenibilità, che sempre più spesso sono oggetto delle consulenze fornite dagli esperti di finanza agevolata della società. Non solo: per garantire alle imprese un servizio davvero al passo con le esigenze del mercato, Golden Group ha sviluppato un servizio di rating di sostenibilità.

Si tratta di un’analisi dell’impatto ESG (Environmental, Social, Governance) delle aziende, che consente di misurare e valutare i risultati ottenuti sul fronte della sostenibilità. Sono presi in esame aspetti ambientali, come i rischi legati al cambiamento climatico e attività che permettono di ridurre l’impatto ambientale, politiche di gestione societaria e fattori sociali (attenzione alla salute dei dipendenti, rispetto dei diritti umani, eccetera).

Ma il rating ESG non è l’unica espressione dell’attenzione alla sostenibilità sviluppata da Golden Group. Per ridurre il proprio impatto ambientale e rendere il pianeta più verde, in occasione della consueta riunione collettiva di fine semestre, la società ha regalato un albero ad ogni dipendente e collaboratore.

Quest’ultima iniziativa, resa possibile grazie alla partnership sancita con la piattaforma Treedom, che ha consentito alla società di creare una propria foresta virtuale. A comporla sono 270 alberi, piantati in sei Paesi in cui si riscontrano situazioni economiche disagiate.

L’operato di Treedom (che permette di piantare alberi in tutto il mondo) e l’impegno di Golden Group permetteranno di portare un beneficio concreto al pianeta. La foresta di Golden Group assorbirà ben 64 tonnellate di CO2 e fornirà un sostegno economico ai lavoratori che si prenderanno cura degli alberi.

Le iniziative di Treedom infatti prevedono benefici diretti per le comunità di contadini coinvolte, che oltre ad ottenere gratuitamente le piante, acquisiscono la proprietà degli alberi e dei frutti generati. Una vera spinta sostenibile per un pianeta più sano e una società più giusta.