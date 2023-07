Foreste modello: rinsaldata la collaborazione tra Toscana e Canada

E’ stata rinsaldata la collaborazione tra Regione Toscana e governo del Canada siglata nel 2019 per la “Rete internazionale delle foreste modello”, idea nata in Canada trent’anni fa e esportata e applicata in altri paesi di Asia, America Latina ed Europa. La vicepresidente e assessora all’agroalimentare e foreste Stefania Saccardi ha incontrato Patrick Wylie, dell’ufficio per le risorse naturali e delle foreste del governo canadese, responsabile del Segretariato internazionale delle foreste modello. L’incontro è avvenuto anche alla presenza del segretario della Rete mediterranea delle foreste modello, di cui è responsabile proprio la Regione Toscana.

In Toscana il primo esempio di foresta modello d’Italia è presente fin dal 2009 e si tratta della Foresta modello delle Montagne fiorentine. “L’esperienza delle foreste modello – ha detto Saccardi – rappresenta un esempio di gestione partecipata dei territori in cui le comunità locali si fanno attori principali, non solo per la gestione forestale sostenibile, ma anche per la valorizzazione di tutte le risorse a disposizione. Sosteniamo pertanto con grande interesse processi partecipati come questi. In fondo, il bosco ci somiglia: è il risultato di azioni e reazioni, di alleanze e competizioni tra le piante che ne fanno parte, esattamente – conclude – come avviene nelle comunità di cittadini”.