Mahmoud Sayed Mohamed Abdalia trovato con la testa e le mani mozzate nel mare tra Santa Margherita e Chiavari

Il corpo senza vita di un uomo è stato ripescato dalla Guardia costiera al largo del porto tra Santa Margherita Ligure e Chiavari, sulla Riviera ligure di Levante. Ad avvistarlo sono stati alcuni diportisti presenti in rada. Il cadavere è di un giovane nordafricano. I Carabinieri lo hanno identificato dalle impronte digitali. Mahmoud Sayed Mohamed Abdalia, 19 anni di origini egiziane, era stato ospite di una comunità per minori stranieri non accompagnati fino allo scorso anno. Nessuna ipotesi viene esclusa, dall’incidente all’omicidio.

Prima è stata trovata una mano in spiaggia a Chiavari, poi sono stati trovati la seconda e il corpo con solo la biancheria intima. Gli inquirenti non escludono che il ragazzo possa essersi aggrappato allo scafo di una grossa imbarcazione che gli ha tranciato le mani e la testa, ma anche che possa essere stato ucciso e che possa essere stato ridotto in quella maniera per non essere riconosciuto. La procura ha disposto gli accertamenti sui resti e del caso si stanno occupando i Carabinieri.

Il pubblico ministero Daniela Pischetola ha aperto un fascicolo per omicidio per potere eseguire tutti gli accertamenti. In base alle prime informazioni il corpo potrebbe essere stato in acqua al massimo due giorni. Il medico legale Davide Bedocchi dovrà estrarre il Dna per avere la certezza che le mani e il corpo appartengano alla stessa persona. Abdalla non aveva precedenti penali. Dopo avere lasciato la comunità per minori aveva iniziato a fare qualche lavoretto.