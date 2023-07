Vinovo. Claudio Coli Cantone e la moglie Vera Maria Incardi trovati morti in casa

Dramma familiare a Vinovo (Torino) dove un’anziana coppia è stata trovata senza vita in casa in zona villaggio Torrette. I due sarebbero stati trovati dalla figlia. Sui corpi sarebbero state riscontrate ferite d’arma da fuoco che fanno ipotizzare ad un omicidio-suicidio.

Le due vittime di 84 anni sono state trovate senza vita in via dei Tigli. La figlia, tornata al villaggio Torrette, entrando nell’abitazione ha trovato i corpi senza vita dei genitori. La donna ha lanciato l’allarme, allertando 118 e forze dell’ordine. Al loro arrivo i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della locale stazione. In base alle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio, con l’uomo che potrebbe prima avere fatto fuoco verso la moglie per poi puntarsi contro un revolver. I coniugi trovati morti sono Claudio Coli Cantone e la moglie Vera Maria Incardi, entrambi di 84 anni.

La stampa locale scrive che Vera Maria Incardi soffriva di demenza senile e di recente il marito era peggiorato per le conseguenze di una grave malattia. Erano le due figlie di 55 e 60 anni, che abitano fuori paese, ad accudirli a turno, dormendo nella casa di Vinovo. Ieri sera, a quanto risulta era stata la figlia maggiore a badare ai genitori, poi si era messa a dormire al piano inferiore. Giunta sul posto lunedì mattina la figlia minore, per darle il cambio, si sono accorte che i due anziani non rispondevano e hanno scoperto i due cadaveri.