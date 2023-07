Come motivare il cane a uscire in estate? Consigli alimentari e trucchi

I nostri amici a quattro zampe soffrono particolarmente il caldo estivo con il rischio di subire lo stress termico. Questo accade perché i cani non si abituano facilmente ai cambi di temperatura.

Il motivo è molto semplice: i cani non regolano la propria temperatura corporea con il sudore. Questo fattore particolarmente rilevante potrebbe incidere sulla vitalità del quadrupede, che potrebbe apparire particolarmente fiacco e magari rifiutare di uscire.

Per stimolare i cani durante la stagione estiva, è fondamentale seguire un mix di trucchi e buona alimentazione.

Ecco alcuni consigli utili per motivare il cane a uscire in estate e nei giorni più caldi.

Acqua fresca e ciotola portatile

Nei giorni estivi più caldi il cibo per cani è fondamentale, quindi bisogna evitare alimenti pesanti.

Per motivare il cane a uscire è consigliato avere anche una ciotola portatile sempre pronta e acqua fresca in abbondanza.

In questo modo, l’animale soffrirà di meno il caldo sentendosi sempre idratato e di conseguenza sarà meno pigro, più motivato naturalmente a fare passeggiate.

Portare a passeggio il cane nelle ore meno calde

Sicuramente all’alba e al tramonto il cane si sentirà più motivato a uscire. Portare a spasso i cani nelle ore più fresche è un ottimo modo per fargli godere l’aria aperta.

Dalle sei alle otto del mattino è l’orario perfetto per la prima passeggiata, mentre dopo il tramonto fino alle 23 sono orari in cui il cane soffrirà di meno il caldo e sarà più predisposto a uscire.

Un bel gelato e poi a passeggio

Il cibo per cani è sempre una delle soluzioni migliori per motivare i nostri amici a quattro zampe a uscire in estate.

È possibile realizzare del gelato per cani con pochi ingredienti e in modo semplice, attivando anche la creatività.

Basta utilizzare dei cubetti di ghiaccio per creare dei ghiaccioli, che sicuramente motiveranno il nostro amico a quattro zampe a fare una passeggiata. Non solo, miglioreranno anche la sua temperatura corporea.

Per la scelta dei sapori ce n’è per tutti i gusti: formaggio quark, brodo di pollo o manzo, e così via. Come premio dopo l’uscita o prima di uscire in estate, ogni cane sarà contento di mangiare un bel gelato.

Cibo ad alto contenuto di umidità

Ancora una volta, il cibo per cani può funzionare da detonatore per sbloccare la pigrizia dovuta al caldo.

È fondamentale monitorare il tempo che il cane trascorre al sole , ed evitare che si addormenti sotto i raggi diretti nelle ore più calde. Creare un riparo al fresco è un’ottima soluzione.

Ogni cane ha bisogno di una differente quantità di idratazione a seconda del peso e della tipologia.

Per esempio, i cani che mangiano crocchette devono bere maggiori quantità di acqua rispetto a quelli che mangiano alimenti più umidi.

Di conseguenza, più il cibo è umido, maggiore sarà l’idratazione del cane, che si sentirà meglio, quindi più predisposto a uscire in estate.

Bagnare il pelo

Ecco l’ultimo consiglio che va al di là dell’alimentazione del cane. Bagnare il pelo aiuta l’animale a sentirsi più fresco e quindi più attivo: pronto per uscire.