Nuovo singolo per il cantautore e musicista gallaratese Gianluca Centenaro, in radio e nei principali store con “Mezz’ora” (distribuzione Believe Digital), un brano che parla della mancanza di una persona e di quello che si prova quando si interrompe un rapporto. La canzone ci spiega il vuoto che rimane, con i ricordi dei momenti passati condivisi insieme e le domande che ci facciamo nella condizione di solitudine che stiamo vivendo adesso.

Centenaro: “Mezz’ora nasce da messaggi non inviati, parole non dette, in una notte insonne con la sola compagnia di me stesso, un brano che tratta fra l’altro l’argomento molto attuale del ghosting, quello che succede quando all’improvviso una persona che sentivamo o frequentavamo sparisce senza una spiegazione o una risoluzione del rapporto e rimaniamo sospesi, in attesa. In un limbo di domande e incertezze sul perché le cose siano andate così, all’interno di un cerchio che non si è chiuso e per questo ci tormenta”



Gianluca Centenaro (Gallarate, classe ‘89) comincia a suonare nei locali all’età di 16 anni e a scrivere canzoni. Si esibisce fin da subito chitarra, voce e loop station in locali, feste ed eventi fino ad arrivare recentemente a collaborare con i Villaggi Bravo Club di Alpitour. Nel suo spettacolo “Chitarra, Voce e Pedale” propone un repertorio di grandi successi italiani e internazionali pop/rock uniti ai suoi brani come cantautore. Insegna chitarra nelle scuole elementari e medie. “Principessa” è il secondo singolo estratto del 2019 dopo “Cervo ad agosto” e si posiziona nei primi posti della classifica nazionale indipendenti web. Nella primavera 2020 vince un contratto discografico con Believe Digital tramite il concorso #curiamocidimusica indetto durante il lockdown che prevede la produzione di un album. Il primo singolo con Believe Digital, “Mondo”, esce il 19 Giugno 2020.

“Centenaro” è il nome del suo primo album uscito nel 2021 e racchiude un decennio di scrittura, la produzione artistica sempre di Filadelfo Castro e la produzione esecutiva di 3EMME. É un album eterogeneo con brani dal tema sociale, storie d’amore e amicizia, autobiografiche o semplicemente raccontate. “É l’amore che resta (Annie e Franco)” scritto con Francesco Romano è il brano che lancia l’album.

Il 16 dicembre 2022 esce sempre con la distribuzione di Believe Digital l’album live “Centenaro Live Show” un estratto registrato dal vivo dello spettacolo chitarra, voce e loop station contenente grandi successi nazionali e internazionali pop, rock e dance.