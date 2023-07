Cagliari. Ricevuta dal Sindaco Paolo Truzzu in Municipio l’Ambasciatrice dell’India, Neena Malhotra

Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha ricevuto, nella mattina di oggi, lunedì 24 luglio 2023 nel Palazzo Civico di via Roma, l’Ambasciatrice dell’India in Italia, Neena Malhotra. La diplomatica indiana, in visita da domenica 23 a mercoledì 26 luglio in Sardegna, ha voluto conoscere a fondo la realtà isolana spostandosi da Alghero a Cagliari per incontrare i rappresentanti istituzionali e alcune delle realtà produttive locali. All’incontro in Municipio ha partecipato anche il Presidente di Confcommercio Sud Sardegna, Alberto Bertolotti, che ha curato l’intera organizzazione della missione diplomatica.

“Sono certo – il commento del Sindaco Truzzu – che questo è stato solo il primo di una lunga serie di incontri che ci permettano di avviare una collaborazione con una grande nazione come l’India e una piccola, ma dalle grandi potenzialità, città come Cagliari”. L’obiettivo della visita, infatti, è quello di rafforzare i rapporti istituzionali e commerciali tra la Sardegna (e in questo caso il capoluogo in particolare) e l’India, il Paese più popoloso del mondo. “Sono certa – la replica dell’Ambasciatrice Malhotra – che ci rivedremo presto e sarà un piacere averla ospite anche a Roma in modo da sviluppare i nostri contatti perché ci sono ottime prospettive”.

“Al momento – ha concluso Paolo Truzzu – ci sono ancora poche presenze di turisti indiani in Italia ma Cagliari e la Sardegna possono candidarsi per ospitarli. I flussi turistici indiani si aggirano intorno ai tredici milioni di persone all’anno che sono certo saranno affascinati dalle nostre bellezze”.

Prima dei saluti e delle foto di rito, il primo cittadino di Cagliari ha voluto consegnare all’Ambasciatrice Neena Malhotra una medaglia con lo stemma del Comune di Cagliari e un libro che ricostruisce la storia del Palazzo Civico di Via Roma. Doni particolarmente apprezzati dalla diplomatica indiana.