Vacanze ridotte per i rimandati: gli esami di riparazione si terranno ad agosto

Cambia il calendario scolastico degli studenti rimandati. Il ministro Valditara infatti ha cambiato le date degli esami di riparazione abbreviando sia le vacanze estive dei professori sia quelle dei rimandati. Il ministro dell’Istruzione e del merito con apposita circolare ha comunicato ai dirigenti scolastici le nuove date entro cui inviare i dati relativi agli esiti finali degli alunni. Per anticipare le operazioni di avvio dell’anno scolastico, il Ministero comunica che “a partire da quest’anno, non sarà possibile accedere alle funzioni di trasmissione degli esiti finali oltre le date indicate nella presente nota”.

Per la comunicazione degli esiti relativi agli alunni con giudizio sospeso, quelli che una volta si chiamavano “rimandati a settembre”, la finestra va dal 16 al 31 agosto. Solo in casi eccezionali tale data può slittare all’8 settembre. Ma il ministero “invita a rispettare le tempistiche indicate”.

In tanti istituti superiori italiani, gli esami inizieranno il 24 agosto, la data che consentirà entro la fine del mese di svolgere gli scrutini e di comunicare gli esiti al Ministero. Gli istituti che hanno molti rimandati anticipano di qualche giorno ancora, qualcuno anche al 22 agosto.

Per i docenti si tratta di una “sforbiciata” alle ferie. Per alcuni la maturità si è conclusa tra il 4 e il 10 luglio. Le ferie dei docenti ammontano a 36 giorni feriali, escluse domeniche e festivi. Per rientrare in servizio il 22, il 23 o il 24 agosto bisogna avere concluso gli esami di maturità l’8 o il 10 luglio. Un giorno prima se la festa del santo patrono del comune della scuola di servizio del docente cade tra luglio e agosto. Altrimenti i professori sono costretti a rinunciare a qualche giorno di ferie.