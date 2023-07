Perugia. Un parco da favola: quattro appuntamenti tra luglio e settembre

Prende il via a Perugia “un parco da favola”, rassegna di teatro per le famiglie con la direzione artistica di Domenico Madera. Da luglio a settembre sono in programma quattro appuntamenti. Ecco dove e quando.

– sabato 22 luglio alle ore 18.00 presso il percorso Verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano: “Il topo Federico”, una storia sui 5 sensi tra risate e poesia.

Spettacolo teatrale di e con M.L. Morici

-domenica 23 luglio alle ore 18.00 presso il parco la pinetina – Largo di Madonna Alta: “A cena con la pecorella”, spettacolo teatrale con Domenico Madera e Alessia Rosi.

A cura del Teatro Le Onde in collaborazione con l’associazione Largo Madonna Alta.

-sabato 29 luglio alle ore 18.00 presso il parco Santa Lucia “Il cavalier di Frescobello”, spettacolo teatrale con Domenico Madera e Alessia Rosi.

A cura del Teatro Le Onde in collaborazione con Pro Loco Santa Lucia – Arté

-domenica 3 settembre ore 18.00 presso il parco dell’Arringatore – Pila: “Il gatto con gli stivali”, spettacolo teatrale Domenico Madera e Alessia Rosi.

A cura del teatro Le Onde in collaborazione con associazione Arringapiccoli Pro Pila

Gli spettacoli sono a ingresso libero. Per informazioni: TEATROLEONDE – Domenico Madera, tel. 338.9160684 [email protected] – www.teatroleonde.it