Enza Greco – un’artista che da vita alle pietre

Cittanova – Gli incontri si fanno sempre per puro caso, o forse ognuno di noi ha scritto su un libro invisibile la sua vita e la legge giorno dopo giorno, pagina dopo pagina quando arriva la sera .. Ebbene chi mi conosce sa che amo l’arte e so leggerla nelle sue sfumature, che siano pittoriche, scultoree o poetiche, secondo i miei gusti naturalmente, ed un bel dì di giugno, mentre passeggiavo tra i fiori e le bancherelle, nella splendida villa comunale, in una fiera a Cittanova RC, incontro una signora che gli anta li avrà passati da non molto credo, mi soffermo ad ammirare le sue opere, quando qualcosa è bello, merita di essere ammirato, come un quadro o una statua. Ma, queste sono pietre dico, e saluto, si si dice lei dai modi gentili, mi spiega , si sono pietre, rimango sorpreso, ricordavo di aver visto altre in giro, ma queste sono belle davvero, sono semplici pietre dice; li trovo per caso ed appena li vedo nella mia mente ne percepisco la forma e li coloro dandogli vita. Ogni pietra ha vita propria, afferma la Signora Enza Greco, questo è il suo nome, viene da Terranova Sappo Minulio RC, scommetto che il soggetto, che come dice per puro caso lo vede, ma secondo me, non lo vede solo con gli occhi, lei vede soprattutto con gli occhi del cuore, si si è vero, in effetti appena vedo una pietra io già ne vedo il soggetto che andrò a dipingere, io amo tanto quello che faccio, peccato che le persone non lo capiscono, non si rendono conto il lavoro che pur semplice è particolare, ma mi creda non è tanto semplice, non ho fatto la scuola dell’arte, mi sarebbe piaciuto, purtroppo mi sono cresciuta in tempi diversi da quelli di oggi, ma ho sempre avuto questa passione è qualcosa che sento dentro di me. Cara signora artisti si nasce, nel tempo ci si perfeziona, si affinano le tecniche, ma se non c’è nel DNA. tutti possono andare a scuola quanto vogliono mi creda, lei ha questa dote meravigliosa, e nelle sue opere notiamo la sua dolcezza, e secondo me meritano di essere valutate, se lo merita anche lei che fa tutto questo. Come potete vedere nelle foto lei dipinge pietre e i soggetti di animali o le casette sembrano uscite da una fiaba. Di sicuro lei vive in questo mondo fiabesco, dolce e colorato come le sue opere, se fossimo altrove, cara signora, ad esempio al nord Italia o nel nord Europa, dove ancora le fiabe vengono lette ai bambini molte case avrebbero uno dei suoi piccoli capolavori . Mi ringrazia e come sto facendo gli ho promesso questo articolo, ma spero che qualcuno veda il suo operato e la chiami nelle fiere dove espongono altri artisti, perché è meritevole di essere presente tra pittori e scultori contemporanei. Co. Rino Logiacco