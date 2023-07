“Note che danzano” è il nuovo singolo di Claudia Gervasi

Da venerdì 14 luglio 2023 è in rotazione radiofonica “Note che danzano”, il nuovo singolo di Claudia Gervasi, disponibile sulle piattaforme digitali dal 30 giugno, prodotto da Joseba Publishing.

“Note che danzano” è un brano che racconta di un amore ideale, quello gentile, semplice e sincero che aiuta a riscoprire la facilità della vita, di superare ogni problema grazie all’energia di quell’amore.

Quella semplicità di amare, che si rispecchia come un insegnamento in ogni sfida della vita, ricordandoci che siamo esseri umani governati dalle emozioni e che, a volte, pensiamo troppo e ci fermiamo… quando in realtà la vita è energia e scoperta e non dovremmo fermarci mai!

La canzone è stata scritta dalla cantautrice e da Filippo Pianosi, arrangiata da Davide de Blasio con la direzione artistica di Gianni Testa e la direzione musicale del Maestro Enzo Campagnoli.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Dare un’immagine al brano mi ha trasportato in un luogo aldilà del tempo, un luogo magico fatto di sabbia, tramonti e rumori del mare.

La magia del giorno che da spazio alla notte, un’emozione indescrivibile, accompagnata da professionisti che mi hanno fatto sentire a mio agio, sicura e felice.

Ho chiuso gli occhi e ho sentito tutta questa energia intorno a me, e ho pensato: questo video sarà magia!”

Per il videoclip di “Note che danzano”, girato nella bellissima spiaggia di Anzio, il regista Marko Carbone ha voluto valorizzare l’eleganza dell’artista e raccontare con immagini in SlowMotion come si può vivere un amore anche solo guardandosi negli occhi. Gli outfit sono stati curati dalla consulente d’immagine Silvana Matarazzo e il trucco affidato a Martina Galassetti.

Biografia

Claudia Gervasi nasce sotto il sole dell’8 agosto nelle calde terre del sud salentino. Sin da piccola mostra un forte interesse verso la musica, che scopre grazie al suono della chitarra del papà. All’età di 18 anni si trasferisce ad Arezzo, in Toscana, con la sua famiglia e comincia una nuova vita.

Dopo aver incontrato il Maestro Enzo Campagnoli e Gianna Martorella nel 2020, Claudia incide il suo primo singolo “Dentro le tue mani”. Contemporaneamente l’artista comunica il suo personale percorso di riflessione e di studi, incentrato sul significato di essere donna e sulla forza necessaria per esserlo.

Nel 2022 entra a far parte della famiglia della Joseba Publishing di Gianni Testa.