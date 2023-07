StampaeStampe.it, stampe digitali in HD su centinaia di supporti con spedizioni personalizzate

StampaeStampe.it è un service di stampa digitale che offre servizi e soluzioni web-to-print dal 2002, che spaziano dalle consulenze pre-stampa al prodotto finito chiavi-in-mano. Avvalendosi di moderne tecnologie e macchinari all’avanguardia, col supporto di un team di professionisti, permette ai propri clienti di dare forma a centinaia di articoli personalizzati, come adesivi e volantini, corredati da sconti e offerte convenienti.

L’utente, nello spazio di qualche istante sull’e-commerce, può richiedere preventivi in tempo reale e scoprire un’ampia gamma di prodotti. Si va dai dépliant alle brochure, passando per stampa su tessuto, bandiere pubblicitarie, espositori per fiere, biglietti da visita, adesivi per auto, etichette per vino e molto altro ancora.

Gli articoli consentono di realizzare tantissime iniziative di pubblicità e comunicazione, da quelle dedicate agli spazi interni a quelle per ambienti outdoor. Insomma, il portale offre un’ampia gamma di materiali con eccezionale qualità di stampa, proposti a prezzi vantaggiosi.

Le prerogative delle soluzioni disponibili online sono confermate anche dalle recensioni degli utenti. Quelle certificate da Feedaty sono oltre 5.200 e registrano l’ottimo punteggio di 4,8/5.

A ciò si aggiungono diverse occasioni di risparmio. Visitando la sezione “Promozioni” si trovano le offerte attualmente in corso. Mentre con un click su “Blog” s’incontrano idee originali, spunti e consigli che permettono di implementare i propri progetti.

I clienti che si affidano a StampaeStampe.it hanno la possibilità di scegliere la data di consegna: quella più lontana garantisce il prezzo migliore. Le spedizioni possono verificarsi anche in 24/48 ore e sono realizzate da corrieri autorevoli, come BRT e GLS.

Totalmente sicure e trasparenti sono anche le modalità di pagamento previste dal negozio digitale: PayPal, carta di credito, contrassegno al corriere, bonifico bancario, in contanti con ritiro della merce presso la sede dell’azienda o soluzioni rateali grazie a Scalapay.

La sezione “FAQ” del portale offre risposte rapide alle domande più ricorrenti. Gli esperti del team del customer care, infine, sono disponibili per fornire consigli e indicazioni preziose in ogni momento: prima, durante e dopo l’acquisto. Sono raggiungibili tramite numero telefonico, indirizzo e-mail, chat, form online e social network.

