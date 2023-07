Incidente a Jesolo: morti Mattia Pavanetto di San Donà e Tommaso Cattai di Musile

Il tempo si è fermato alle 5.45 a Jesolo per due ragazzi morti in un terribile frontale. Il sinistro stradale è avvenuto lungo via Piave Nuovo nei pressi della “Carrozzeria Piave”. L’impatto ha coinvolto una Toyota Yaris e una Citroen Picasso.

Le vittime sono Mattia Pavanetto, 24 anni di San Donà di Piave e Tommaso Cattai, 23 anni di Musile di Piave. Alla guida dell’auto coinvolta nello schianto c’era Cattai. Grave il conducente dell’altra auto, un uomo di 38 anni di Eraclea. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della Citroen Picasso, poi trasferito in ospedale. Sul posto il Suem anche con l’eliambulanza. I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.