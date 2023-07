Rino Logiacco – dalla radio al giornale, le mille storie di un calabrese illustre

Melicucco – Abbiamo parlato tante volte del nostro corrispondente Rino Logiacco in vari articoli pubblicati sul nostro giornale online, visto la sua poliedrica attività. Vogliamo ricordare che con noi è al servizio della Comunicazione sin dal 2003 , quando ebbi il piacere di conoscerlo ed interagire con lui che proprio in quell’anno presentava il “Concorso di Miss Europa in Calabria”, lui dal palco ed io fra il pubblico. All’epoca io ero in una radio a Vibo Valentia e lavoravo per un altro giornale, dove puntualmente scrivevo l’articolo delle serate, o altri colleghi su giornali come il Domani, il Quotidiano della Calabria, la Gazzetta del Sud, relativamente alle serate che Rino faceva come conduttore, un vero guerriero del palcoscenico. Dategli un microfono e lui saprà come portare avanti una serata. Lo abbiamo visto anche su Telecalabria, su Telemia e PianaTv.

Da quella amicizia e dai futuri incontri nacque il primo mensile di “Terra et legalitas” dal titolo Il Vento del Sud, dove ha iniziato a scrivere articoli. Ma torniamo con Rino Logiacco un pò indietro nel tempo.

Nato dietro i microfoni di radio locali sin dal 1975 in primis “ Radio Melicucco” dove risiedeva, si è formato facendo esperienza, per poi fare vari programmi in diverse radio del territorio calabrese. Quando ancora, in quegli anni, la radio era in embrione iniziò con la rubrica musicale “forse non tutti sanno che”, dove tra un brano e l’altro intratteneva il pubblico radiofonico con la lettura di fatti e curiosità dal mondo intero. Si faceva chiamare “Rino Elle”, tutti avevano uno pseudonimo, era in uso in quegli anni. Di seguito ha fatto diversi programmi, dai radiogiornali all’intrattenimento radiofonico con il fior fiore delle canzoni degli anni 60/70/80, dall’ Hit Parade al Revival, la lettura dell’oroscopo, il buongiorno in musica, il suo cavallo di battaglia per molto tempo è stato il programma di musica a richiesta, il tutto in diretta con il pubblico che richiedeva i brani musicali scambiando opinioni o sorrisi nell’etere insieme alla sua spiritosa personalità. Nel 1982 per un soffio non salì sul podio nazionale dei tanti compagni d’armi, anzi compagni di microfono.

Contemporaneamente in quegli anni, dal 1977 al 1980 con una compagnia teatrale del vicino paese di Polistena si cimentava nel teatro popolare con le commedie del grande “Cecè Pisano”, mentre nel suo paese, in quella che era la rappresentazione teatrale della Passione di Cristo, per qualche anno interpretò vari figure di personaggi biblici, anche se il suo cavallo di battaglia era l’interpretazione di Ponzio Pilato. Ha sempre amato filosofare sulla vita, voi per esperienza personale, radiofonica e di vita, voi per studi effettuati, sempre a contraddire la vita degli umani che viene preconfezionata da chi, come dice lui gestisce il potere e le menti facendo in modo che questi umani siano solo burattini senza fili, plagiati e plasmati a dovere.

Finché un giorno, sempre con l’associazione Terra et Legalitas su Vibo Marina premiammo vari personaggi, dove a presentare era lui insieme al sottoscritto. E da li ha poco, l’ho portato con me nella creazione di un giornale online .. proprio nel progetto di questo giornale, ovvero laprimapagina.it dove inizialmente ha contribuito tanto, ed a oggi, come potete leggere e vedere con i vostri occhi ogni tanto contribuisce con articoli prettamente culturali. Come abbiamo letto e visto si dedica anche a scrivere emozioni e pensieri filosofici, pubblicando su cataloghi, antologie o libri personali le sue creazioni letterarie. Voglio ringraziarlo profondamente dal cuore per essere con noi con l’augurio di continuare come sempre ad essere presente. Dalla radio al giornale, queste e tante altre sono le mille storie di un calabrese illustre.