Crotone, il Sindaco Voce contesta alla R.S.A. di Akrea la sospensione della raccolta rifiuti la domenica e giorni festivi

Non è certamente un rapporto idilliaco quello tra il Sindaco Vincenzo Voce e la R.S.A. della Akrea per quanto riguarda la mancata raccolta dei rifiuti nei giorni festivi. A rimetterci, però, per questo mancato buon rapporto sono i cittadini che devono convivere con cassonetti pieni di sacchetti lungo le strade. A tal proposito la dichiarazione del Sindaco Vincenzo Voce.

“Con riferimento all’impropria ed estemporanea decisione assunta dalla R. S. A. di Akrea di sospendere il servizio di raccolta nella giornata della domenica, nel prendere atto dell’assenza di alcuna formale comunicazione al riguardo da parte di Akrea, nè da parte dalla rappresentanza medesima con conseguente impossibilità dell’ente di assumere ogni conseguente contromisura, ho dato immediatamente mandato a tutti gli uffici competenti di verificare ogni profilo di illegittimità connesso all’iniziativa arbitrariamente intrapresa e di emettere immediatamente ogni conseguente provvedimento rispetto ad ogni responsabilità che dovesse ingenerarsi avuto riguardo alla intervenuta sospensione di un servizio pubblico essenziale.

Al contempo, l’ente, al fine di attutire il disagio ingenerato da tale iniziativa, ha eccezionalmente autorizzato il conferimento, da parte degli esercenti insistenti sul lungomare Cristoforo Colombo e sul lungomare Antonio Gramsci, dei rifiuti nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati, in deroga ai vigenti provvedimenti sulla raccolta differenziata”.