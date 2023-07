Foggia. Giovani vite spezzate in un incidente sulla 673: morti Ilaria Mirasole e Nicola Di Lorenzo

Una tragedia, l’ennesima lungo le strade della Puglia. A perdere la vita due ragazzi che stavano andando al mare. Avevano finito pochi giorni fa gli esami di stato. Ilaria Mirasole e Nicola Di Lorenzo, fidanzati di 19 anni, sono morti, insieme, ieri mattina lungo la statale 673 di Foggia, in uno scontro con un’altra auto sulla quale viaggiavano in quattro, feriti.

Ilaria Mirasole e Nicola Di Lorenzo avevano da poco finito la maturità. Stavano andando con una Opel Corsa a Marina di Lesina. All’improvviso l’impatto con un’Alfa Romeo 156 con a bordo quattro persone, tutte ferite e ricoverate in ospedale, uno in prognosi riservata. Ilaria e Nicola non ce l’hanno fatta. Sul caso indaga la polizia locale di Foggia, intervenuta sul posto per i rilievi.

Ilaria aveva appena sostenuto gli esami di stato, al liceo linguistico Poerio. Ilaria sarebbe partita in Grecia a fine mese con alcune amiche per il viaggio di maturità. Anche Nicola aveva da poco finito gli esami. Frequentava l’istituto tecnico tecnologico Saverio Altamura, sempre a Foggia. Aveva superato i test per entrare a Ingegneria all’Università di Modena.