Quali sono le principali aree turistiche in Africa: le 10 mete più belle

Dal Serengeti a Marrakech, il continente africano offre attrazioni turistiche a volontà: vediamone alcune

Chi torna da un viaggio nel continente africano parla spesso di Mal d’Africa, quella sensazione nostalgica che ti assale dopo una vacanza nei territori che hanno visto la nascita dell’umanità.

Una delle principali attrazioni dell’Africa è rappresentata dalle incredibili bellezze naturalistiche e in questo senso il safari è la tipologia di vacanza più affascinante. Tra le mete che si prestano a tale attrazione c’è sicuramente la Namibia, Paese che negli ultimi anni ha fatto registrare un aumento costante dei turisti proprio grazie alla bellezza dei suoi parchi naturali. A tal proposito, segnaliamo che nel sito ufficiale di Stograntour, nota agenzia di tour avventura, è possibile approfondire aspetti come gli itinerari e i prezzi di un safari in Namibia per farsi un’idea più chiara su questo tipo di esperienza.

Ma non di soli safari è fatta l’Africa. Da nord a sud del continente africano, sono numerose – e affascinanti – le attrazioni turistiche che meritano una visita: facciamo un piccolo tour virtuale attraverso 10 mete imperdibili.

Le 10 mete turistiche più belle dell’Africa

Valigia e biglietto, prepariamoci un tour veloce tra 10 mete turistiche scelte tra le ben più numerose attrazioni del continente nero.

Cascate Vittoria

Situate sul fiume Zambesi, tra lo Zambia e lo Zimbabwe, le Cascate Vittoria sono t ra le più spettacolari del mondo : il salto del fiume, alto 130 metri e largo oltre un chilometro, è un capolavoro della natura, uno spettacolo mozzafiato che offre opportunità per escursioni, safari fluviali e crociere. Il sito è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità .

In Botswana troviamo uno dei luoghi più suggestivi dell’Africa: il Delta dell’Okavango è il più grande delta fluviale al mondo , una vasta area di paludi, canali e isole che attira una ricca fauna (e flora) selvatica. I visitatori possono godersi safari in mokoro (tipiche imbarcazioni a remi) oppure a piedi, e avvistare animali come elefanti, leoni, zebre, ippopotami, licaoni, gru e uccelli migratori.

Noto per la sua migrazione annuale degli gnu, un evento unico al mondo, il Serengeti è una riserva naturale in cui la biodiversità la fa da padrona: durante un safari in questi territori lussureggianti, è possibile ammirare i “Big Five” (leoni, elefanti, bufali, leopardi e rinoceronti) e godersi le fascinose distese erbose punteggiate da acacie.

Il “deserto tra le dune”, il Parco Nazionale di Namib-Naukluft in Namibia, è famoso per le sue dune di sabbia rosse e spettacolari , una delle attrazioni più suggestive al mondo. Salire sulla cima di una duna per ammirare il panorama lascia senza parole e con ben poco fiato.

Impossibile non citare la Valle dei Re, in Egitto, uno dei siti archeologici più belli e importanti al mondo. Chi ama la storia può ammirare la vallata che sorge intorno a Luxor, la Tebe dei tempi antichi, una sorta di museo all’aperto che darà la sensazione di essere tornati indietro nel tempo. Da non perdere il Tempio di Hatshepsut , il faraone donna: si trova in una valle di roccia che definire suggestiva è un eufemismo.

Situato in Sudafrica, il Parco Nazionale Kruger è uno dei luoghi più rinomati per i safari: 20mila kmq in cui la ricca fauna selvatica , tra cui i già citati Big Five africani, può essere ammirata in safari emozionanti. Oltre ai bufali, agli elefanti e ai leoni, si trovano ghepardi, zebre, licaoni, giraffe, ippopotami, impala, antilopi, iene, 500 specie di uccelli e 120 specie di rettili: il paradiso degli animali.

C’è poco da dire sul Mar Rosso: è unico per flora e fauna acquatica , tra pesci di ogni tipo, anemoni, coralli. Tra Sharm el-Sheik e Marsa Alam c’è una delle barriere coralline più belle al mondo, per non parlare della splendida Riserva Marina di Ras Mohamed.

Un arcipelago nell’Oceano Indiano che si avvicina molto all’idea di paradiso in terra le sue spiagge meravigliose e le acque cristalline . Alle Seychelles le attività non mancano: snorkeling, immersioni subacquee, escursioni nelle riserve naturali, relax e vita da spiaggia.

Un’altra riserva naturale che lascia senza fiato per la quantità di animali da ammirare: gli amanti delle vacanze naturalistiche saranno entusiasti di osservare da vicino i Big Five e la migrazione degli erbivori verso la Tanzania .

La città più famosa del Marocco è vivace, di giorno, di notte, a tutte le ore: la Piazza Jemaa el-Fna è la principale attrazione, il centro nevralgico della città, confusionario ma ricco di vita, tra mercati a cielo aperto, artisti da strada, incantatori di serpenti e chiromanti. Non è un caso se l’Unesco l’ha dichiarata Patrimonio orale e immateriale dall’Umanità.

In conclusione

L’Africa è un coacervo di culture, un museo a cielo aperto, esplode di biodiversità e ha i tramonti più belli del mondo. Abbiamo scelto 10 mete del continente, ma le attrazioni sono molte di più: sia che amate i safari, sia che preferiate le città e la storia, l’Africa saprà sempre sorprendervi.