FcCrotone Lamberto Zauli confermato tecnico anche per la prossima stagione

Ufficializzato dalla società la continuazione del rapporto col tecnico Lambero Zauli fino al 30 giugno 2024.

La conferma di Lamberto Zauli quale allenatore per il prossimo campionato era data per certa da più tempo, anche se in maniera ufficiosa mancando la conferma da parte dei vertici societari. La conferenza stampa del dg Raffaele Vrenna sul finire della precedente settimana lasciava intendere, però, che sarebbe stato ancora Zauli a sedersi sulla panchina dei pitagorici. Ciò è avvenuto e domani, 4 luglio 2023, il primo incontro con la stampa, dove sarà l’occasione di sapere quale dovrà essere il nuovo percorso del Crotone e con quali giocatori del precedente campionato, essendo l’organico composto di 34 unità molti dei quali con un grosso budget. Il dg Raffaele Vrenna ha parlato di una squadra che dovrà comprendere molti giovani e senza l’assillo della promozione e questo significa che molti che hanno indossato la maglia rossoblù il precedente campionato dovranno levarsela. Al fianco di Lamberto Zauli ci sarà il ds Giuseppe Di Bari, al suo primo incarico con il Crotone, alla presenza del presidente Gianni Vrenna e del dg Raffaele Vrenna. La prova d’appello concessa al tecnico Zauli significa riconoscergli buone qualità tecniche in grado di guidare la squadra per un campionato anche vincente se coinvolto dall’inizio. La passata stagione Zauli è arrivato alla ventottesima giornata ed ha gestito le ultime undici partite con un organico già allestito in un girone a lui sconosciuto.