Piani a induzione, guida pratica per principianti

I piani a induzione sono realtà ormai da diversi anni, eppure non tutti conoscono i loro benefici (e neppure il corretto funzionamento). Che cos’è un piano di cottura a induzione, innanzitutto? È un piano cottura elettrico, che non usa gas né fiamme. Sebbene sia collegato all’elettricità, il suo funzionamento è diverso rispetto a quello dei piani cottura elettrici tradizionali. Inoltre, non si surriscalda: per riscaldare le pentole usa la radiazione elettromagnetica. E, non riscaldando l’aria tra i fornelli e le padelle, non sprigiona calore in cucina.

L’importanza di usare pentole adatte

Poiché la cottura a induzione sfrutta il principio dell’elettromagnetismo, funziona bene solo con altri materiali influenzati dai magneti. La ghisa e alcuni acciai inossidabili sono ferromagnetici, e possono dunque essere utilizzati su fornelli a induzione. Le pentole in alluminio, rame e vetro non sono invece efficaci. Anzi, potrebbero lasciare sul piano segni difficilmente rimovibili.

Poiché le pentole moderne sono spesso realizzate con una miscela di materiali, a volte è difficile essere certi che un batteria di pentole funzionerà bene con un piano cottura a induzione. Ecco perché bisogna acquistare pentole che, sulla confezione, specificano la dicitura “induzione”. Come verificare se le padelle che già hai vanno bene? Basta avvicinare un magnete sul fondo, per vedere se resta attaccato.

Con l’induzione, la cottura è differente

Molte delle tecniche di cottura da sempre utilizzate, con l’induzione non funzionano. O meglio, vanno ricalibrate. Raggiungere la giusta temperatura può essere difficile, perché il riscaldamento non è sempre uniforme (specialmente quando si ha a che fare con una fiamma del gas tremolante). Inoltre, per mantenere una temperatura stabile bisogna regolare più e più volte l’intensità del riscaldamento.

Con l’induzione, invece, la cottura è uniforme: il calore penetra nell’intera superficie della padella, senza lasciare punti più caldi o più freddi. Anche la temperatura viene mantenuta con precisione, e cambia solo se e quando lo decidi.

All’inizio potresti far fatica ad abituarti, poiché i piani cottura a induzione si riscaldano così rapidamente e mantengono le loro temperature in modo così uniforme che potrebbe sembrarti strano poter cucinare tanto velocemente. Il consiglio? Per evitare di cuocere troppo o di bruciare i cibi, all’inizio, utilizza i fornelli a bassa potenza. Una volta imparato come usare bene l’induzione, potrai sperimentare di più.

Come pulire il tuo piano cottura a induzione

Solo perché la superficie in ceramica di un piano cottura a induzione si pulisce facilmente e non si riscalda cuocendo i residui di cibo versati, non significa che puoi trascurare la sua pulizia.

Per la verità, la modalità d’azione è piuttosto semplice:

assicurati che il piano di cottura sia completamente spento e che non sia caldo al tatto prima di iniziare la pulizia;

se hai cucinato di recente, lascia che la superficie si raffreddi completamente;

utilizza una spatola di plastica o un raschietto per rimuovere eventuali residui di cibo o bruciature presenti sulla superficie del piano di cottura;

prepara una soluzione di acqua calda e detergente delicato (il sapone per i piatti è perfetto!), assicurandoti che sia sufficientemente diluita;

immergi un panno morbido o una spugna nella soluzione detergente e strizzalo per eliminare l'eccesso di liquido. Quindi, pulisci delicatamente la superficie del piano di cottura a induzione;

se ci sono macchie ostinate o residui di cibo che non si stanno staccando facilmente, puoi utilizzare una pasta fatta con bicarbonato di sodio e acqua. Spalma la pasta sulla macchia, lasciala agire per alcuni minuti, quindi strofina delicatamente con un panno morbido;

risciacqua il piano di cottura con un panno pulito o una spugna umida per rimuovere il detergente residuo. Assicurati che non ci siano residui di sapone rimasti sulla superficie. Infine, asciuga bene il piano di cottura con un panno asciutto e pulito.

Se desideri dare un aspetto lucido al tuo piano di cottura a induzione, puoi utilizzare un detergente specifico per piani a induzione o un prodotto per la lucidatura delle superfici in vetroceramica. Segui le istruzioni del produttore per l’applicazione corretta.

Inoltre, assicurati di:

non far cadere oggetti pesanti sul piano cottura a induzione: la superficie in vetroceramica è resistente, ma può rompersi;

usare solo pentole lisce e dal fondo piatto, per evitare graffi;

non utilizzare il piano cottura come tagliere;

tenere gli oggetti magnetici lontani dalla superficie del piano cottura. Ciò include le posate, alcune pellicole da cucina, carte di credito con strisce magnetiche e telefoni cellulari;

pulire subito le macchie di cibo: sebbene sia meno probabile che il cibo esca da una pentola a induzione, può comunque accadere a causa del calore residuo;

non utilizzare materiali di pulizia abrasivi come pagliette, perché lo graffierebbero.

Seguendo queste semplici regole, il tuo piano cottura a induzione sarà perfetto a lungo!