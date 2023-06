Il servizio di caveau di GSI Security Group

Il servizio di caveau è una delle proposte di maggior rilievo nell’offerta di GSI Security Group, realtà specializzata nella fornitura di servizi di sicurezza in provincia di Milano e in provincia di Bergamo. Stiamo parlando di un caveau blindato con cassette di sicurezza per andare incontro alle necessità del mercato e, in particolare, soddisfare esigenze di protezione che si fanno sempre più importanti. L’azienda, per essere in grado di garantire un servizio completo, ha sviluppato un caveau che è munito di cassette di sicurezza, così che i clienti abbiano la possibilità di tenere al sicuro beni di qualunque tipo, come oggetti preziosi o documenti, per qualunque target, che si tratti di società o di privati.

Le caratteristiche del servizio

All’interno del caveau blindato, le cassette di sicurezza vantano un livello di protezione molto elevato grazie all’adozione delle tecnologie più all’avanguardia, con tanto di sorveglianza video e impianti di allarme. I locali, infatti, sono sorvegliati 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, grazie al lavoro svolto da guardie particolari giurate. Un altro aspetto che merita di essere messo in evidenza riguarda il fatto che il caveau risulta accessibile in una fascia oraria decisamente ampia, il che vuol dire poter fronteggiare le difficoltà di orario di tutti i clienti.

Una proposta su misura

Il servizio caveau di GSI Security Group può essere messo a punto su misura e personalizzato in funzione delle necessità più diverse, e i clienti hanno l’opportunità di prendere in affitto cassette di dimensioni diverse. Riveste un ruolo di primo piano, come si può facilmente intuire, la tutela della riservatezza di tutti i clienti: ciò vuol dire, per esempio, che solo il cliente conosce il contenuto delle cassette, a garanzia della massima segretezza e della privacy. E non è tutto, in quanto chi lo desidera ha l’opportunità di specificare nel contratto il nominativo di un soggetto terzo che sarà autorizzato ad accedere alle cassette di sicurezza e a eseguire operazioni. Non solo l’intestatario del contratto, quindi, può gestire la cassetta, ovviamente sempre in conformità con le procedure previste per l’identificazione delle persone.

Contratto di deposito: come funziona

Un valore aggiunto di notevole rilevanza per il servizio di cassette di sicurezza proposto da GSI Security Group riguarda il fatto che il contratto di deposito non deve essere collegato con alcun conto corrente. Inoltre, non ci sono i numerosi vincoli e gli obblighi tipici che caratterizzano le cassette in banca tradizionali, e anche il servizio di pagamento semplificato permette di beneficiare di un livello di praticità più elevato. Chi volesse saperne di più ha la possibilità di richiedere informazioni entrando in contatto con GSI Security Group per porre domande e interrogativi. Le cassette di sicurezza offrono un importante e valido servizio per la custodia di oggetti preziosi, di documenti e di valori con un livello di riservatezza e di sicurezza molto elevato.

Un bisogno di sicurezza crescente

L’istituto di vigilanza GSI Security Group ha scelto di studiare e mettere a punto un servizio di questo tipo, per molti versi innovativo, per soddisfare il costante e crescente bisogno di sicurezza che contraddistingue la società moderna, che porta le persone a voler proteggere non solo sé stesse e i propri cari, ma soprattutto i beni patrimoniali. Una rilevante esigenza di sicurezza che va ben al di là della normale protezione e che presuppone una risposta specifica anche dal punto di vista della libertà e in termini di prevedibilità. Il servizio permette di accedere con la massima libertà al caveau, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto e nel contesto di una flessibilità di gestione ottimale.

Flessibilità e libertà di azione

Tale flessibilità si concretizza, per esempio, nella possibilità di scegliere la cassetta di sicurezza della dimensione che si reputa più opportuna. La sede operativa di Treviglio di GSI Security Group ospita un caveau blindato, che è sorvegliato 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 da professionisti del settore, guardie particolari giurate che garantiscono la protezione e la piena integrità delle cassette di sicurezza tramite una telesorveglianza di alto livello tecnologico. La struttura è destinata unicamente ai servizi di sicurezza e può vantare sofisticati sistemi anti-intrusione che ne assicurano una protezione ottimale.