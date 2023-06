FcCrotone calcio, conferenza stampa del direttore generale Raffaele Vrenna.

FcCrotone calcio, ancora nessun annuncio da parte del dg Raffaele Vrenna a proposito del nome del tecnico per la prossima stagione (Zauli sempre il pole position).

Ritiro: 13 e 14 luglio visite mediche, dopo ci sarà il ritiro con una prima parte a Crotone e successivamente presso una località più fresca.

Occorre pazientare ancora qualche giorno prima di conoscere il nome del tecnico che guiderà il Crotone la prossima stagione di serie C. La conferenza stampa del dg Raffaele Vrenna non ha sciolto il dubbio amletico giacché, nonostante le sollecitazioni ricevute da parte dei giornalisti per sapere chi si siederà sulla panchina degli squali, nessuna conferma o smentita c’è stata da parte del dirigente a proposito dei nomi che circolano. Una conferenza stampa suddivisa in due parte: le dichiarazioni inerenti a come il dg ha gestito, per la parte di sua competenza, il percorso del Crotone, ed una seconda parte che ha evidenziato quanta fatica costa alla società mantenere una squadra ad alti livelli anche nella terza categoria dove si vuole continuare a fare bene con un diverso organico che sia giovane e motivato, senza anteporre alcun proclama ma stando con i piedi per terra.

“Ho fatto tante conferenze da quando mi occupo di calcio e debbo affermare che quest’ultima è la più difficile – ha dichiarato il dg – perché arriva dopo una stagione deludente e quando occorre fare dei bilanci anche su ciò che ha riguardato la mia persone: squalifiche e quant’altro. Ed è proprio da questo punto che voglio iniziare scusandomi con la tifoseria che da sempre ci segue. Sicuramente il mio comportamento non è stato professionale e consono per un dirigente. Ma non è mai mancato da parte mia la passione per il Crotone. Voglio però precisare che il comportamento è stato strumentalizzato oltre ogni limite pur non essendo esclusivo nel mondo del calcio, in altre realtà certi atteggiamenti muoiono sul nascere. Svolgo questo lavoro come figlio del presidente e questo mi rende vulnerabile per quanto riguarda la critica. Continuerà a gestire l’azienda calcio insieme a mio padre e lo farò nel migliore dei modi. Abbiamo portato il Crotone in serie A con giocatori da me scoperti. È stato realizzato un centro sportivo all’altezza, e la società è tra le più ammirate per ciò che hanno fatto i fratelli Raffaele e Gianni Vrenna (quindici campionati di serie B e tre di serie A) negli ultimi vent’anni. Trattatemi – ha detto Raffaele Vrenna – per ciò che riesco a fare e non per partito preso, la critica è giusta quando è costruttiva. Le minacce devono essere messe al bando e tutti assieme ripartiamo per il bene del Crotone”.

Problema allenatore: “premesso che non esiste la ricetta di come si vince un campionato – ha dichiarato il dg – cercheremo di allestire una squadra guidata da un tecnico che sappia comportarsi bene nel girone C di serie C, il nome sarà annunciato nei prossimi giorni, il più gettonato rimane Lamberto Zauli. Per quanto riguarda il parco giocatori da sottolineare che nel Crotone ne sono anche di serie superiore ma con un elevato budget, chi rimarrà dovrà essere motivato e ridursi lo stipendio”.

Ritiro: 13 e 14 luglio visite mediche, dopo inizierà la preparazione a Crotone per la prima parte e successivamente presso una località più fresca.