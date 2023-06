Una panoramica delle migliori sale per festeggiare il 18esimo a Roma

Se sta per arrivare il vostro 18esimo compleanno e siete alla ricerca di una bella location all’interno della quale organizzare il party ecco che allora siete capitati nel posto giusto. Proprio qui di seguito, infatti, potrete conoscere quali sono le migliori sale per un 18esimo a Roma e scoprire quali sono gli spazi a disposizione di clienti e ospiti e le caratteristiche che le rendono uniche e speciali.

Le migliori discoteche per eventi a Roma

La festa di compleanno dei 18 anni è considerata una delle più importanti per ogni giovane uomo e donna proprio perché segna il passaggio nel mondo degli adulti. E avere la possibilità di organizzare tale evento a Roma significa concedersi l’opportunità di vivere un evento esclusivo. Ma esattamente, quali sono le migliori location per feste a Roma?

Se il desiderio è quello di organizzare un party in discoteca ecco che la scelta potrà ricadere su Shari Vari. Stiamo nello specifico parlando di un locale prestigioso ubicato nel centro storico di Roma ed in grado di trasformarsi da discoteca a bistrot, da ristorante a sala per incontri lavorativi. La location è grande 1000 mq, è spaziosa e suddivisa su più livelli. Gli arredi moderni e antichi si plasmano bene tra di loro rendendo la location il luogo perfetto per eventi indimenticabili.

In zona Grottarossa è invece presente Magic Fly specializzato in 18esimi compleanni. La struttura è caratterizzata dalla presenza di tre sale, basterà scegliere quella che più di tutte soddisfa i propri gusti e desideri. Stiamo parlando di una location completa alla quale non manca assolutamente nulla. Sono infatti presenti due bar dai quali poter offrire food e drink agli ospiti ma anche due postazioni DJ, un ampio palco e molto altro.

Location ideali per 18esimi indimenticabili

Coloro che si trovano a dover organizzare l’evento in estate potranno tenere in considerazione alcune delle più belle ville presenti nella Capitale. Queste sono solitamente caratterizzate dalla presenza di ampi spazi interni ed esterni, ideali quindi per eventi durante qualsiasi stagione.

Particolare attenzione merita ad esempio il Domus Mavi, location ubicata a pochi passi dal centro dove poter trovare accoglienza ed ospitalità all’interno di un ambiente moderno ed elegante ma allo stesso tempo informale. La villa in questione è immersa nel verde del Parco dell’Appia tra giardini fioriti e alberi secolari. Diverse le sale presenti al suo interno ma non solo. La struttura è anche caratterizzata da un grande ed invitante porticato e da numerosi ombrelloni e gazebi posti all’esterno proprio per proteggere gli ospiti nel caso in cui l’evento venga organizzato di giorno.

E sempre in zona Appia Antica è presente la bellissima Villa dei Quintili. Una villa dotata di dettagli spagnoleggianti ed in grado di garantire uno scenario esclusivo e allo stesso tempo raffinato. Questa elegante e allo stesso tempo informale villa è solita mettere a disposizione dei suoi ospiti ampi ambienti interni arredati con busti di imperatori romani, mobili classici, incredibili lampadari. Ma anche grandi giardini esterni ricchi di bellissimi fiori colorati e profumati. Uno spazio esterno perfetto per eventi indimenticabili completamente circondati dalla natura.