Consigli legali e investigazioni – un binomio vincente

Quando parliamo di consigli legali e investigazioni possiamo parlare di tante cose e ad esempio possiamo parlare di quelle che vengono chiamate investigazioni difensive nell’ambito del procedimento penale, e parliamo di una disciplina molto complessa e articolata che sarebbe bene conoscere per non fare errori, ove dovesse servirci e avere delle informazioni in merito.

Poi è chiaro che ci sono avvocati che sono esperti e sono esperti magari anche in questo in particolare, e che ci spiegherebbero intanto che cosa si intende per investigazioni difensive.

Infatti quando parliamo di investigazioni difensive parliamo di attività investigative che un avvocato può svolgere per individuare elementi di prova che sono utili per scagionare una persona che sta difendendo dalle accuse ed è una facoltà che gli è riconosciuta dalla legge naturalmente in modo che possa avere parità di armi con la pubblica accusa e come sappiamo il compito di effettuare indagine per sostenere appunto le accuse.

In genere quello che fa un avvocato esperto in questo ambito è contattare un investigatore privato e insieme allo stesso potranno richiedere informazioni alle persone informate sui fatti per quanto riguarda queste indagine, anche chiedendo di fare dichiarazioni scritte in merito per raccogliere delle prove che devono essere sempre documentate.

Così come anche un professionista in questo ambito può richiedere l’accesso in luoghi privati magari che non sono aperti al pubblico o sempre per la sua attività di investigazione anche chiedendo l’autorizzazione all’accesso al giudice per le indagine preliminari ove questa gli venga negata.

Parliamo di un ambito molto delicato rispetto al quale se si trovano delle prove per difendere un cliente bisogna che queste prove siano utilizzabili e a quel punto saranno uno strumento di fondamentale importanza all’interno del procedimento.

E sarà importante una stretta collaborazione tra un esperto avvocato per investigazioni difensive e tutti i consulenti che servono in questo ambito, compresa la possibilità di rivolgersi appunto ad un investigatore privato che spesso è una possibilità molto interessante.

Bisogna saper scegliere un professionista che abbia un’ottima reputazione nel suo settore.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque dobbiamo essere abili a scegliere un professionista che abbia un’ottima reputazione nel settore parliamo sino nel caso di un avvocato per le indagini difensive e sia anche nel caso di un investigatore privato visto che parliamo di due ruoli molto delicati.

Poi c’è da dire che in genere questi avvocati hanno dei professionisti di riferimento che lavorano stabilmente con loro e quindi non è che si mettono a cercarle volta per volta anche per creare un rapporto di fiducia e di collaborazione che magari va avanti nel tempo.

E siccome anche nell’ambito delle agenzie investigative si trova di tutto e di più sia nel senso positivo ma nel senso negativo del termine se ancora non abbiamo trovato un investigatore chiaro che dobbiamo stare molto accorti nella scelta, evitando ad esempio di scegliere un professionista solo per chi ha delle tariffa base senza aver nessuna garanzia sulla sua buona reputazione nel suo settore.