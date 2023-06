Candidoni sotto choc: il tredicenne Vincenzo morto schiacciato da un trattore a Laureana

La Piana di Gioia Tauro è in lacrime per la tragedia consumatasi a Laureana di Borrello. Vincenzo Cordì, 13 anni, è morto schiacciato da un trattore. Vincenzo Cordì, nato a Polistena e residente a Candidoni, ha perso la vita ieri sera in contrada Barbasano, nel territorio del comune di Laureana di Borrello, in un terreno di proprietà della famiglia del ragazzo. In base ad una prima ricostruzione Vincenzo Cordì avrebbe preso le chiavi del trattore e sarebbe salito a bordo del veicolo all’insaputa dei familiari.

Il terreno scosceso avrebbe provocato il ribaltamento del mezzo agricolo, finito addosso a Vincenzo Cordì. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del Suem 118 ma i soccorsi si sono rivelati vani. Su Candidoni da ieri sera è calato un velo di tristezza. L’intera comunità è sotto choc.