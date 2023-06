Panificio industriale: ottimizzazione della produzione e controllo qualità

La ricerca del prodotto perfetto

Prima di avviare un panificio industriale, potendo così comprendere non solo come funziona ma come potrai poi migliorare la sua produzione, bisogna prima conoscere bene il proprio prodotto.

Ideare qualcosa che non sia solo buono ma anche di eccelsa fattura, potrà rivelarsi sicuramente un buon incipit per te che desideri non solo poter dare qualcosa in più, e non solo il classico prodotto medio di laboratorio, ma un pane industriale che possa, in un certo senso, competere con lavorazioni più classiche.

Gestire un panificio industriale mette nella posizione secondo cui, il risultato finale di ciò che si crea, va a stabilire un diverso tipo di eccellenza, meno tradizionale rispetto a ciò che siamo maggiormente abituati, ma comunque qualcosa che deve essere comprato e che merita di essere provato.

Usare ingredienti di alta qualità dovrebbe essere sicuramente lo standard, potendo così dare al panificio industriale non solo la massima fiducia, ma anche dei ritmi produttivi che, anche se potrebbero essere leggermente sacrificati, il fine sarà quello di dare un risultato degno di nota, dando così l’idea della ricercatezza, della passione del mestiere e nel desiderio di voler creare una merce più pregiata possibile.

Il controllo produzione e qualità

Per un controllo della produzione ottimale potrai ricercare, attraverso diverse analisi, il modo di ottenere il massimo possibile della produttività, anche se necessiterai di studiare sia il mercato, sia il prodotto che si utilizzerà nel panificio industriale per un miglior risultato possibile.

I punti chiave necessari affinché tu possa comprendere se la tua produzione possa essere eccelsa sono sicuramente il costo generale di produzione (spendere senza eccessivi sprechi per avere tutto il guadagno possibile, oppure se usufruisci di un mix produttivo quanto e se sarà stabile ai fini del risultato finale), ma soprattutto se il mercato, una volta che metterai il prodotto in commercio, sarà soddisfatto oppure no e, se in tal proposito dovrai fare piccole o drastiche modifiche nel tempo.

A questi aspetti dovrai aggiungere anche il dover pianificare una strategia dell’azienda, in modo da ottimizzare anche la raccolta dei dati che sono indispensabili per comprendere come procede l’andamento del panificio industriale e se le spese e i guadagni siano ben bilanciati.

Inoltre, devi sapere che i sistemi definiti RFID sono quei sistemi che codificano i materiali di raccolta dell’azienda ideati proprio per una maggiore automatizzazione e digitalizzazione della produzione.

Devi anche conoscere la misurazione dei tuoi costi, un altro fondamentale punto di controllo della tua strategia di produzione, quindi controllare tutto ciò che può variare sia tra le perdite che guadagni. Il personale, la tempistica, i materiali e i prodotti usati, la velocità e la qualità dei macchinari, tutti punti fondamentali al fine di conoscere sempre tutto ciò che accade dall’inizio alla fine della produzione, anche in caso di guasti e quindi un eventuale rallentamento del panificio industriale.

Dovrai, poi, disporre di controlli sui carichi di lavoro, sull‘efficienza effettiva dei vari reparti di produzione, e quindi tutto ciò che riguarda il monitoraggio sulla raccolta di tutte le procedure, in modo da evitare qualsiasi tipo di anomalia e migliorare ulteriormente il sistema sul controllo qualità, lo strumento che ti andrà a stabilire la qualità iniziale e finale tutto il processo produttivo.

In generale, il sistema che adempie al controllo qualità comprende dati che vengono raccolti sul momento, analisi e controllo di tutto il processo e le sue statistiche produttive, tutti i controlli sulla lavorazione finale, il collaudo e la gestione di tutti i prodotti collaudati, fino naturalmente alla valutazione finale dei fornitori e delle varie rilevazioni qualitative.

Tutte queste attività saranno in ogni caso finalizzate allo scopo di rendere il tuo panificio industriale molto più trasparente, dando un’immagine della tua attività e di una lavorazione superiore alla media, con cura per tutti i dettagli e incentivi nel voler credere nella tua serietà sulla gestione del prodotto.