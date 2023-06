La rivoluzione delle capsule compatibili: cosa sono e perché sceglierle?

Sempre più persone hanno in casa o in ufficio una macchina per il caffè a cialde o a capsule: progettate per essere estremamente pratiche e rapide, a differenza della classica moka permettono in pochi secondo di ottenere un espresso come al bar o qualunque bevanda calda si desideri (qui puoi trovare un nostro approfondimento tra caffè macinato, in capsule e cialde).

I sistemi maggiormente utilizzati sono senza dubbio Nespresso, Lavazza a Modo Mio e Dolce Gusto poiché offrono dispositivi di eccellente qualità, affidabili e funzionali e godono di un’ampia proposta di capsule di caffè e bevande per soddisfare un po’ tutte le esigenze dei consumatori.

Tuttavia, molti non sanno che oltre alle capsule del brand originale, è possibile acquistare capsule compatibili che garantiscono la medesima qualità ad un prezzo inferiore: vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Capsule compatibili: di cosa si tratta?

Quando si parla di capsule compatibili si fa riferimento a prodotti similari a quelle delle aziende più note, realizzate con miscele differenti da quelle originali. La particolarità è proprio quella di poterle utilizzare all’interno delle macchinette dei più noti brand provando gusti e sapori diversi.

In passato i prodotti compatibili risultavano poco funzionanti e scadenti ma, ad oggi, la qualità è decisamente migliorata. Può capitare che si abbia a disposizione la macchinetta di un’azienda ma che si preferisca il sapore o l’aroma di un caffè commercializzato da un’altra marca.

In questi casi è possibile acquistare le capsule compatibili per ottenere il proprio espresso o bevanda preferita. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle capsule compatibili, occorre sottolineare che garantiscono una compatibilità ottimale ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quelle standard, con un costo dal 30% al 50% più basso.

Non solo, è possibile trovare un più vasto assortimento di capsule compatibili realizzate con miscele e materie prime differenti da quelle più blasonate.

Come scegliere le migliori capsule compatibili

Per scegliere le migliori capsule compatibili è sufficiente prestare attenzione ad alcuni fattori:

è essenziale acquistare capsule che possano essere utilizzate con il modello della propria macchina del caffè . Per scegliere al meglio è buona norma consultare le indicazioni presenti sulle confezioni o sullo shop online dal quale si effettua l’acquisto, che riportano il modello della macchinetta per la quale il prodotto è pensato. Utilizzare capsule non adatte rovinerà l’elettrodomestico, talvolta in maniera irreparabile. Pertanto è necessario effettuare in maniera oculata la scelta;

. Per scegliere al meglio è buona norma consultare le indicazioni presenti sulle confezioni o sullo shop online dal quale si effettua l’acquisto, che riportano il modello della macchinetta per la quale il prodotto è pensato. Utilizzare capsule non adatte rovinerà l’elettrodomestico, talvolta in maniera irreparabile. Pertanto è necessario effettuare in maniera oculata la scelta; se si ha un proprio brand preferito di caffè è possibile acquistare le capsule compatibili con la miscela originale. In questo modo, ad esempio, chi ama il caffè Illy potrà ottenerlo anche utilizzando una macchinetta Nespresso. Dunque, è sufficiente consultare online o cercare nel proprio supermercato di fiducia quale sia l’assortimento del marchio che si preferisce e acquistare le cialde adatte al proprio dispositivo;

è possibile acquistare le capsule compatibili con la miscela originale. In questo modo, ad esempio, chi ama il caffè Illy potrà ottenerlo anche utilizzando una macchinetta Nespresso. Dunque, è sufficiente consultare online o cercare nel proprio supermercato di fiducia quale sia l’assortimento del marchio che si preferisce e acquistare le cialde adatte al proprio dispositivo; aroma : come anticipato le aziende che producono capsule compatibili offrono, nella maggior parte dei casi, un più vasto catalogo di prodotti. In questo modo i consumatori potranno scegliere tra sapori più intensi, leggeri o aromatici , in base ai propri gusti o al momento della giornata nel quale si è soliti consumare l’espresso;

: come anticipato le aziende che producono capsule compatibili offrono, nella maggior parte dei casi, un più vasto catalogo di prodotti. In questo modo i consumatori potranno scegliere tra , in base ai propri gusti o al momento della giornata nel quale si è soliti consumare l’espresso; nella maggior parte dei casi le capsule compatibili presentano un costo inferiore rispetto a quelle del marchio originale. Questo può dipendere da numerosi fattori, tuttavia non indica una maggiore o minore qualità del prodotto. Viceversa, molti consumatori acquistano i prodotti compatibili proprio per cercare un sapore diverso o per scegliere appositamente la miscela dell’azienda che preferiscono.

In linea generale è sempre consigliabile confrontare i prodotti del brand originale con quelli compatibili, al fine di comprare ciò che più soddisfa le proprie necessità a livello di sapore, prezzo e compatibilità con la propria macchinetta.

Perché scegliere le capsule compatibili?

Preferire le capsule compatibili rispetto a quelle originali può avere numerosi vantaggi.

In primo luogo, la caratteristica che le rende più apprezzate da chi consuma numerosi caffè durante la giornata è il prezzo inferiore rispetto a quelle classiche, che permette di risparmiare fino a 20 centesimi per ogni tazzina; inoltre, molto spesso si possono trovare anche offerte di capsule compatibili che contribuiscono ad abbassare ulteriormente il prezzo.

In secondo luogo, quelle compatibili sono prodotte da aziende differenti, con ricette e aromi che possono soddisfare i gusti di tutta la famiglia. Per questa ragione l’offerta è decisamente maggiore rispetto a quella degli store monomarca.

A questo proposito, le capsule compatibili presentano spesso bevande non disponibili nella versione classica come ad esempio tè caldo, cioccolata calda, ginseng, caffè d’orzo ecc.

Infine, ciò che rende particolarmente amate le capsule compatibili è la possibilità di adattarle a qualunque dispositivo si abbia in casa o in ufficio. Se ad esempio a livello domestico si utilizza una macchinetta Lavazza mentre in ufficio quella Nespresso, comprando le cialde compatibili di un unico brand è possibile gustare il medesimo caffè, con la stessa qualità sia a casa che in ufficio. Ciò non accade ovviamente con quelle del brand originale poiché possono essere impiegate solo con i loro elettrodomestici.

Dove acquistare le capsule compatibili?

Esattamente come accade per le cialde delle marche principali, le cialde compatibili possono essere acquistate al supermercato, nella sezione dedicata ai caffè e alle bevande.

In alternativa esistono numerosi negozi fisici che si occupano proprio della vendita di questa specifica categoria di prodotti, alcuni in via esclusiva come per esempio le capsulerie.

Infine, un modo facile e veloce per acquistare le capsule compatibili è quello di rivolgersi agli store online. Qui è possibile trovare un’ampia gamma di aromi e miscele, spesso maggiore di quella dei supermercati. Non solo, è possibile acquistare grandi quantità di prodotti godendo di offerte e sconti e ricevere la merce comodamente a casa, in ufficio o dove si preferisce. Sempre online, accedendo alla pagina web ufficiale della propria marca di caffè preferiti è possibile scoprire se sono disponibili le capsule compatibili e, talvolta, trovare la lista dei rivenditori fisici o digitali.