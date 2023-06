Milan academy junior camp a Perugia: appuntamento dal 2 al 7 luglio

Appuntamento imperdibile per i giovani calciatori. Dal 2 al 7 luglio il centro sportivo Pgs Don Bosco di Perugia ospiterà il Milan Academy junior camp. L’iniziativa è a cura di Fast eventi sportivi in collaborazione con il centro tecnico Milan academy e la Pgs Don Bosco Perugia e con il patrocinio del Comune di Perugia.

L’attività sportiva del camp si svolgerà con la presenza di tecnici del settore giovanile del Milan e di ex calciatori professionisti. Ospite d’onore dell’edizione 2023, in particolare, sarà Marco Negri indimenticato bomber del Perugia Calcio. Il camp, rivolto a ragazzi dai 5 ai 16 anni, a Perugia avverrà con la formula “City”: si tratta di una proposta di camp “senza valigia” a due passi da casa, di tipo non residenziale dove la giornata dei piccoli campioni si conclude alle ore 18:00 con la fine dell’attività. La giornata tipo prevede alle 8.30 l’arrivo allo stadio; dalle 09:30 alle 11,30 allenamento tecnico; alle 12:30 il pranzo; dalle 13:30 alle 15.30 attività di svago; dalle 15:30 alle 17,30 l’allenamento e tornei, alle 18:00 fine attività.

“Siamo orgogliosi che Perugia possa ospitare un camp di così alto livello – sottolinea l’assessore allo sport Clara Pastorelli – Si tratta per la nostra città di un’importante occasione per ottenere visibilità a livello nazionale, tenuto conto del fatto che nel progetto è coinvolta una delle squadre più importanti d’Italia come il Milan. Vogliamo rivolgere un ringraziamento dunque al Milan calcio per aver scelto Perugia, ma soprattutto vogliamo complimentarci con la società perugina della Pgs Don Bosco per questo ulteriore contributo che viene offerto ai nostri giovani sia dal punto di vista sportivo che umano. La Don Bosco è da sempre impegnata nella valorizzazione dello sport nella nostra città, tanto da essere diventata nel tempo un punto di riferimento assoluto. Il Milan camp può essere considerato quindi una sorta di “ciliegina sulla torta” di una storia fatta di educazione, sport e grandi valori”.