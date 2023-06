Dove trovare casette da giardino con la tettoia e la veranda

Per sistemare al meglio lo spazio disponibile nel nostro giardino, una casetta da giardino potrebbe essere la soluzione giusta.

Casetta con tettoia laterale

Se nel nostro giardino abbiamo abbastanza spazio potremo pensare di inserire una pratica casetta da giardino, dove mettere gli oggetti che non trovano posto all’esterno, come ad esempio attrezzi da giardinaggio, vanga, paletta, vasi in coccio, terriccio, taglia erba, e ancora attrezzi sportivi, pattini, giochi da spiaggia, giochi da neve, come pure attrezzi da lavoro.

La casetta da giardino si presta ad una infinità di utilizzi.

La possiamo trovare di vari materiali, tra cui emerge su tutti il legno, anche per il fatto che è un elemento naturale che da un aspetto elegante al giardino ed è esteticamente bello a vedersi.

Ci sono poi sul mercato casette in pvc, in resina e in metallo, tutte molto utili e comunque realizzate in modo robusto e per durare nel tempo.

Se l’ambiente è molto ristretto nel nostro spazio verde, possiamo optare per una casetta con tettoria laterale, ovvero mono falda.

Si può pensare a una casetta selfstanding o magari appoggiata con un lato ad una parete della nostra abitazione, in modo da ottimizzare lo spazio presente.

Casette da giardino con portico

Se invece possiamo usufruire di molto spazio esterno, potremo optare per una delle casette da giardino con portico, che offrono una tettoia dove ripararsi e dove potere sostare all’aperto anche se piove o se il sole batte forte, magari organizzando lo spazio con sedie e un bel tavolo per intrattenersi con gli ospiti.

Le casette da giardino con la tettoia e la veranda sono quindi una soluzione perfetta per chi volesse realizzare una sorta di stanza in più e di area relax, dato che qui sci si può realizzare, dedicarsi ai propri hobby, come pure ospitare amici e parenti, trasformandola in una dependance, o anche un luogo privato da trasformare in un home office.

Casetta in legno con tettoia per auto

Se invece ciò che ci interessa è proteggere la nostra auto dalle intemperie, una casetta in legno con tettoia per auto è quello che fa per noi.

Nelle aziende che producono casette e strutture di legno si trovano anche ottimi garage e carport per auto.

Spesso si unisce una costruzione in legno ad una tettoia per auto, in modo da realizzare una struttura a duplice funzione.

Si può infatti realizzare un ripostiglio per attrezzo con collegata una pratica tettoia per auto, sia singola come doppia, con pareti laterali o aperta su tre lati, e tetto a due falde o piatto.

Ideale per coloro che desiderano avere uno spazio extra per riporre i propri oggetti o anche una stanza dove rilassarsi e allo stesso tempo avere accanto una tettoia dove al bisogno riparare l’auto.

Occasioni di casette in legno da giardino

Nei siti di vendita di casette da giardino online, si possono trovare spesso numerose occasioni di casette in legno da giardino, di ottima qualità.

I prezzi online sono spesso ribassati se si acquista direttamente dal produttore, in quanto non si pagano i costi degli intermediari.

Non è mai stato così semplice costruire una casetta nel proprio giardino, da scegliere nella forma e con le caratteristiche che più ci piacciono.