“Gloria no” è il nuovo singolo di Ruben Coco, dal 16 giugno in radio e in digitale

Dal 16 giugno 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Gloria no” (LaPOP), il nuovo singolo di RUBEN COCO. “Gloria no” è il terzo singolo estratto dall’album di prossima uscita dell’artista aquilano, prodotto e mixato da Etrusko (Luigi Tarquini). Il brano è rimasto nel cassetto per tre anni perché ritenuto “troppo leggero” (è l’unico pezzo del disco che non racconta una storia vera) ma poi è stato selezionato tra tanti proprio per il suo “appeal”. La produzione è stata studiata per sottolineare, con stacchi e improvvise variazioni nell’arrangiamento, i repentini cambi di umore della protagonista (“Gloria no, non è contenta” “Ma stasera ballerà con lui o con lei fino all’alba”). La canzone è la versione moderna e fisica della storia cantata da Lucio Battisti in “Anche per te”, con le parole di Mogol; infatti, anche se con una narrazione più leggera, racconta i sacrifici, le gioie e i dolori di una madre single.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Gloria è una donna che fin da piccola ha dovuto far finta di essere grande. Una sera però si riprende tutto il tempo perso e lo fa fino all’alba. Gloria no è l’unica canzone non autobiografica nel disco, gli eventi di quella notte sono avvenuti solo nella mia fantasia, ma sicuramente qualcuno/a, almeno una volta nella vita è stato/a Gloria”.

Biografia

Ruben Coco canta da sempre e scrive musica dal 2015. Pubblica nel 2018 i suoi primi singoli “E invece io” e “Non sei più con me” seguiti l’anno successivo da “Io e te”, tutti e tre brani autoprodotti. Nel 2022 entra in studio con Luigi Tarquini (Etrusko) e Federico Fontana (Phonez) per la produzione del suo primo disco, una serie di storie-canzoni autobiografiche e universali. Il primo singolo nato dalla collaborazione con i due producer è “Perché non ci riesco”, uscito a gennaio 2023. Seguono “Anche se non conviene” uscito ad aprile per LaPOP e il nuovo singolo “Gloria no” disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 16 giugno 2023.