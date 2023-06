Barletta. Da domenica 11 giugno orari estivi per l’area pedonale di corso Vittorio Emanuele

Con l’avvento della stagione estiva, è stata emanata dall’Ufficio Tecnico del Traffico comunale di Barletta l’ordinanza dirigenziale che modifica, da domenica prossima 11 giugno sino a future disposizioni, gli orari di attuazione dell’area pedonale di corso Vittorio Emanuele, revocandola nelle ore antimeridiane per scarso utilizzo e lasciandola invariata nelle ore serali.

In base al nuovo provvedimento, il divieto di sosta con rimozione (ambo i lati della carreggiata) e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli (eccetto autorizzati) istituiti su corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso da via Consalvo da Cordova a via Nazareth, varrà i sabati, le domeniche e i festivi dalle ore 21 alle 23. Confermate le consuete misure di protezione e sicurezza operative nei luoghi di maggiore affluenza pubblica, secondo le correnti disposizioni ministeriali.