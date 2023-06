Pisa. Presentata la nuova Giunta con cinque uomini e quattro donne

Presentata giovedì pomeriggio la nuova Giunta comunale, composta da cinque uomini e quattro donne. Il Sindaco Michele Conti (al suo bis) tiene per sé le deleghe al bilancio e partecipate, Polizia Municipale e Protezione Civile.

«In pochi giorni la città di Pisa ha la sua squadra di governo – dichiara il Sindaco Michele Conti -. Non abbiamo voluto perdere tempo per garantire immediata continuità al lavoro iniziato nel 2018. Si è trattato di una scelta rapida ma ponderata che comprende alcune conferme e nuovi innesti, frutto della coalizione allargata con cui ci siamo affermati alle elezioni amministrative e che rappresenta un ottimo mix di esperienza e professionalità al servizio della città. La nostra stella polare sarà il programma di mandato che i pisani hanno voluto premiare in cui sono delineate concretamente le azioni che porteremo avanti nell’interesse della comunità. Ogni assessore, insieme a me, dovrà tener fede al nuovo patto con i cittadini che ha come obiettivo di consiliatura quello di rendere Pisa una città che permetta a tutti un’alta qualità della vita, che moltiplica i servizi e offre a ciascuno opportunità e benessere. Un lavoro che la nuova Giunta intende perseguire in modo quotidiano. Nel nostro programma ci sono obiettivi ambiziosi che si potranno raggiungere anche grazie al lavoro prezioso del Consiglio Comunale che sarà convocato già nella prossima settimana in modo da attivare da subito il confronto e le commissioni necessarie al dibattito e al funzionamento democratico della vita politica cittadina».

Le deleghe:

Michele Conti: bilancio e partecipate, Polizia Municipale e Protezione Civile.

Raffaele Latrofa: vicesindaco, specifiche deleghe ai lavori pubblici, edilizia scolastica e sportiva, qualità urbana, parchi e verde pubblico, navigabilità dell’Arno e dei canali, innovazione tecnologica ed energie alternative (Smart city), grandi interventi di edilizia residenziale pubblica.

Filippo Bedini: cultura, tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, gestione e valorizzazione del patrimonio comunale.

Giovanna Bonanno: politiche socio sanitarie, politiche abitative, promozione della cultura della legalità.

Riccardo Buscemi: scuola e servizi educativi, gemellaggi, rapporti con il Consiglio Comunale, attuazione del mandato amministrativo.

Massimo Dringoli: urbanistica, edilizia privata, mobilità urbana ed extraurbana.

Giulia Gambini: politiche ambientali e della sostenibilità, decoro urbano, disabilità.

Paolo Pesciatini: attività produttive e commercio, turismo, demanio marittimo.

Gabriella Porcaro: partecipazione, decentramento amministrativo, rapporti con il cittadino, servizi demografici, semplificazione e tecnologie della p.a., personale, politiche attive del lavoro.

Frida Scarpa: Sport e impianti sportivi, politiche giovanili, sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri, rapporti con le istituzioni universitarie.

I curriculagli assessori

Filippo Bedini: insegnante. Dal 2018 al 2023 assessore al Comune di Pisa; dal 2017 al 2018 consigliere comunale a Pisa.

Giovanna Bonanno: avvocato. Dal 2018 al 2023 assessore al Comune di Pisa.

Riccardo Buscemi: funzionario di banca. Dal 1998 al 2023 è stato consigliere comunale; dal 2018 ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio Comunale di Pisa.

Massimo Dringoli: È stato docente universitario all’Università di Pisa e direttore del Dipartimento di ingegneria civile. Dal 2018 al 2023 assessore al Comune di Pisa.

Giulia Gambini: dipendente del Ministero della Giustizia. Dal 2008 al 2021 avvocato. Dal 2018 al 2023 consigliere comunale a Pisa.

Raffaele Latrofa: ingegnere. Dal 2018 al 2023 assessore al Comune di Pisa; dal 2013 al 2018 consigliere comunale a Pisa.

Paolo Pesciatini: dipendente associazione di categoria. Dal 2018 al 2023 assessore al Comune di Pisa.

Gabriella Porcaro: avvocato, mediatore civile e commerciale presso l’organismo della Camera di Commercio di Pisa.

Frida Scarpa: avvocato. Campione del Mondo 2001 di fioretto; oro alle Universiadi e molti altri titoli nazionali e internazionali.