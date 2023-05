Durata segnalazione CRIF – può durare meno dei 5 anni previsti?

Parlare di durata segnalazione CRIF significa parlare di un argomento delicato perché fa riferimento a quelle persone che hanno avuto difficoltà a pagare un debito o completamente oppure magari per qualche rata e poi si verrà inseriti in questa lista che si chiama centrale dei rischi come i cattivi pagatori e quello significa avere molte più difficoltà ad accedere al credito e già in Italia quando si parla di accesso al credito abbiamo i brividi nel senso negativo del termine.

Anzi giustamente molte persone solo a pensare di dover andare a girare tra varie banche sia di conoscenza loro o anche In particolare se non conoscono sudano freddo perché sanno benissimo che la procedura potrebbe essere molto lunga e farraginosa, e soprattutto non hanno la certezza di poterli ottenere.

A maggior ragione se non sono tra quelle persone che possono dare delle garanzie dal punto di vista finanziario perché magari non hanno un contratto a tempo indeterminato o non hanno un garante che possa fermare e quindi possa velocizzare tutto ciò se poi addirittura si ritrovano in questa segnalazione dei rischi e ottenere un prestito diventa veramente un’impresa.

Poi è chiaro che ogni realtà si organizza in modo suo e ormai ci sono pure quelle che mettono a disposizione dei prestiti ad hoc per le persone che si trovano in queste condizioni, però potrebbero essere dei prestiti con dei tassi di interesse molto più alti e quindi alla fine un prezzo da pagare c’è sempre in poche parole.

E quindi a un certo punto magari queste persone vanno a parlare con un consulente finanziario perché vogliono saperne di più o addirittura vanno a parlare con un avvocato che possa essere esperto in materia per capire quanto tempo rimarranno in quella lista e se non hanno pagato un debito per intero può anche durare cinque anni questo tempo almeno che non pagano delle tariffe che fa passare le tempistiche.

Tutto è proporzionale nel senso che magari se non hanno pagato solo due rate ci staranno meno tempo e insomma ogni caso è specifico e va analizzato nei dettagli.

Molte persone hanno angoscia per quanto tempo saranno segnalate nella Crif.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono molte le persone che poi rimangono sempre con l’angoscia di non sapere per quanto tempo potranno essere segnalate nella Crif, ma una notizia che farà sicuramente piacere a loro è che comunque il Garante della privacy che sappiamo essere importante come dice la stessa denominazione proteggere la nostra privacy che comunque non possiamo rimanere per sempre in quella lista e quindi dei tempi vanno rispettate e come dicevamo sono proporzionali a quante rate abbiamo mancato di pagare.

Oltre al fatto che come tutti sappiamo in Italia le regole cambiano di continuo e quindi dobbiamo essere sempre attente a stare aggiornati e perché magari può darsi che i tempi sono diminuiti, e non è nemmeno lo sappiamo e quindi dobbiamo andare a parlare con la nostra banca di riferimento che di sicuro ci sarà dire.