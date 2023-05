Farmaciauno: Sconti fino al 70% su medicinali e parafarmaci con consegna in 24/72 ore

Farmaciauno, la farmacia digitale lanciata nel 2014, offre un vasto catalogo di oltre 90.000 prodotti per la salute e il benessere, disponibili per l’acquisto con pochi click. L’azienda si impegna a fornire qualità, accessibilità e professionalità, con spedizioni rapide in 24/72 ore.

Il catalogo di Farmaciauno, autorizzato dal Ministero della Salute, è suddiviso in categorie per facilitare la ricerca di farmaci e parafarmaci, cosmetici, presidi medici, integratori alimentari, prodotti per animali e articoli per il personal care. L’offerta comprende decine di migliaia di opzioni dai marchi più autorevoli del settore.

Farmaciauno si è affermata come punto di riferimento a livello nazionale, guadagnando la fiducia di migliaia di clienti. La professionalità del team e l’unicità dell’offerta sono confermate da oltre 108.000 recensioni verificate da Feedaty, con una media di punteggio di 4,8/5.

Il portale offre regolarmente sconti fino al 70%, permettendo un notevole risparmio rispetto ai prezzi di listino ufficiali. Inoltre, è disponibile una sezione Blog con consigli utili e suggerimenti per la cura della salute.

Le consegne sono effettuate da corriere espresso in 24/72 ore, con opzione di spedizione gratuita e costi di gestione di solo un euro per ordini superiori a 10 euro. L’azienda applica la politica “soddisfatti o rimborsati” e garantisce il reso a costo zero.

La piattaforma digitale di Farmaciauno è sicura e user-friendly, progettata per ricreare la stessa fiducia che lega farmacista e consumatore nella farmacia tradizionale. È possibile richiedere un consulto diretto con un farmacista, usufruire di video consultazioni e compilare quiz online.

Il servizio di customer care è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, raggiungibile tramite numero di telefono, chat e indirizzo e-mail.

Per ulteriori informazioni, visitare www.farmaciauno.it e scoprire l’ampia varietà di prodotti per il benessere scontati fino al 70%.