Alluvione in Emilia Romagna. Tublat in campo: dal mondo digitale un sostegno alle piccole e medie imprese

C’è il dovere morale e civile di essere tutti vicini alle popolazioni dell’Emilia Romagna, una Regione duramente colpita dalla devastante alluvione di maggio. La politica è scesa in campo con la sospensione delle tasse ed aiuti immediati per la fase di primo aiuto e di ricostruzione. Migliaia di persone, soprattutto volontari, i cosiddetti angeli del fango, si sono mobilitati per salvare vite umane e per liberare le zone colpite dal fango e dall’acqua. “Ciascuno di noi deve e può fare la sua parte”. Ad affermarlo è Gianluca Iannotta, founder della web agency Tublat, che ha comunicato alla nostra redazione la sua iniziativa per le imprese emiliano romagnole.

“Per aiutare la ripresa delle piccole e medie imprese con sede in Emilia Romagna Tublat abbatterà totalmente il costo di sviluppo dei siti web ed ecommerce” annuncia Iannotta. L’imprenditore del mondo digitale spiega che “la realizzazione del sito web e dell’ecommerce sarà gratuita. Le aziende dovranno sostenere soltanto il canone annuale dell’hosting, dominio e utilizzo della piattaforma di 120 euro annui, esente iva”. Chiaramente ci saranno delle policy da seguire. Le aziende potranno ottenere massimo un sito web per partita iva. Per candidarsi basta visitare il sito web tublat.com, cliccare su “contattaci” e compilare il form. Tublat, a seguito di verifiche, ricontatterà le aziende idonee per procedere con la raccolta delle informazioni e lo sviluppo del sito web.

“Il nostro è un piccolo gesto per sostenere le aziende sia piccole sia grandi che necessitano di rialzarsi subito e di fatturare più possibile per superare questa fase davvero critica” sottolinea Gianluca Iannotta. Il fondatore di Tublat.com, da sempre vicino alle pmi italiane con politiche che incentivano lo sviluppo digitale a costi contenuti senza rinunciare alla qualità del servizio, invita i suoi colleghi a scendere in campo. “Vogliamo essere una goccia nel mare grande della solidarietà che si sta muovendo. Sono certo che altri operatori sosterranno come meglio riterranno l’Emilia Romagna. Insieme possiamo superare tutte le difficoltà anche quelle più difficili come questo immane disastro ambientale che ha cancellato i sacrifici ed il duro lavoro di migliaia di famiglie e di imprese. Siamo tutti emiliano romagnoli e non possiamo rimanere con le mani in mano”.

Il popolo dell’Emilia Romagna è forte e il suo motto è “tin bota”. Questa terra bella e solare ha già vissuto negli anni tragedie come i vari terremoti, ma è riuscita sempre a rialzarsi. E lo farà anche questa volta. A sostenerla c’è un’Italia intera. Tutti stanno facendo la loro parte, dai ragazzi che hanno deciso di spalare il fango e sgomberare le strade, ai volontari che stanno mettendo in salvo le strumentazioni ancora utilizzabili presenti nella aziende, alle forze dell’ordine che non si sono fermate un attimo anche in azioni anti sciacallaggio oltre che nei soccorsi. Ai tanti volontari che stanno portando cibo e sollievo. C’è chi ha donato pale per spalare, chi stivali. Chi come un pensionato di Battipaglia ha inviato i suoi risparmi (135 euro) in busta bianca al Governatore Bonaccini perchè li spendesse per i soccorsi. Piccole gocce per costruire insieme un mare di solidarietà e di azioni concrete come l’impegno di Iannotta con Tublat.com di facilitare la visibilità ed il commercio elettronico delle aziende, incluse le imprese turistiche che in queste ore stanno subendo un’ondata di cancellazioni. Grazie alla maggiore presenza sul web gli operatori del turismo possono informare i vacanzieri: l’Emilia Romagna si rialzerà in fretta e accoglierà i turisti già da questa estate. Tutti siamo vicini alle popolazioni colpite.