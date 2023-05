AL VIA IL 3° COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD, IL 22 MAGGIO AD AMELIA (TR)

Al via la terza edizione del COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD, il premio dedicato alle personalità che si sono distinte, ciascuno nel proprio campo, per aver diffuso e/o tutelato la cultura italiana e l’italianità. Il premio ideato e fondato dal Presidente di Fondazione ITALY, Dott. Massimiliano Ferrara, è organizzato da MaMa communication, in collaborazione con il Comune di Amelia, UNITED International Media Partners, Strada dei Vini Etrusco Romana e Condotta Slow Food Amelia.

L’evento gode anche del Patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Terni, del Comune di Amelia e di Amelia Musei. Partners dell’evento: AdviceTourism, il primo portale turistico internazionale senza commissioni e Web Italy Store, il portale delle eccellenze italiane. Molte le adesioni da parte di associazioni e realtà internazionali che hanno voluto, anche quest’anno, dare il proprio contributo culturale così come i tanti Media Partners Internazionali vicini al premio. Istituzioni, Partners, Media Partners e Associazioni insieme per una più ampia comunicazione e diffusione dell’orgoglio italiano nel mondo.

L’edizione 2023 ha ricevuto le congratulazioni di Sua Maestà il Re di Spagna, che invia i suoi saluti anche a tutti i partecipanti all’evento. Quest’anno l’evento, dopo due anni di chiusura che hanno imposto l’opzione modalità remoto, si svolgerà dal vivo e sarà l’occasione anche per parlare di enogastronomia, turismo e esportazione, grazie anche alla presenza della Strada dei Vini Etrusco-Romana, della Fiduciaria Condotta Slow Food Amelia e di eccellenze territoriali di primo piano, passando attraverso il progetto comunicazionale “DiVin salotto”.

Il premio, che avrà luogo lunedì 22 maggio alle ore 16 (ora italiana), sarà l’occasione per parlare dell’Italia, delle sue eccellenze, della nostra cultura, a 360°, unica al mondo. Grazie alla fattiva collaborazione del Sindaco di Amelia e Presidente della Provincia di Terni Dott.ssa Laura Pernazza e dell’Assessore alla Cultura Dott.ssa Elide Rossi, la 3a edizione del COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD si svolgerà in una sede prestigiosa, intrisa di storia e di arte: la Pinacoteca di Amelia (Museo civico archeologico e Pinacoteca “Edilberto Rosa”, Piazza Augusto Vera, 10).

Il Prof. Edoardo D’Angelo parlerà di arte e cultura relativi al territorio di Amelia e al ruolo che hanno avuto nella storia, quella storia che ha poi ha cambiato quella mondiale. La conduzione dell’edizione 2023 invece è affidata al giornalista Riccardo Regi. Il Columbus International Award potrà essere seguito in streaming su YouTube e sulle pagine Facebook, oltre a quella del premio, di Italian’s News, Dove Vivo all’Estero, Italian’s News Radio e MaMa communication.

https://www.youtube.com/watch?v=iXTRswfD_xc

La produzione, la comunicazione, l’ufficio stampa e lo sviluppo internazionale è affidata anche quest’anno a MaMa communication (realtà di comunicazione, ufficio stampa e organizzazione eventi fondata da Massimiliano Ferrara, Maria Rosa Borsetti e Marina Bertucci).

Come ormai da tradizione i nomi della rosa dei prescelti non è ancora stata diffusa. Una novità importantissima fortemente voluta dal Dott. Ferrara è l’istituzione del Premio Excellence: verranno premiate anche le imprese che si sono distinte nel proprio campo aziendale per eccellenza e dedizione. Importantissimo ruolo riveste anche per questa edizione la realtà fondata dall’editore Massimiliano Ferrara che raggruppa ad oggi ben 14 entità internazionali: UNITED International Media Partners.

L’orgoglio italiano, l’italianità e le eccellenze italiane avranno così una voce in più, un nuovo canale di diffusione perché insieme … si è più forti! UNITED International Media Partners ad oggi è formato da: Italian’s News, Radio Vaticana (Stato del Vaticano), Radio La Luna (Argentina), La Gazzetta italo-brasiliana (Brasile), WRHU Radio Hosfra (New York), La Voce d’Italia (Venezuela), Radio Internazionale Genk (Belgio), GIA – Giornale Italo Americano (Stati Uniti), Radio Blu Italia (Australia), Radio ICN (New York), Il Marco Polo (Canada), Christopher Magazine, The Heart of Showbusiness (Stati Uniti) e Italian’s News Radio.

Navigheremo e faremo un veloce giro del mondo navigando nella cultura, nell’arte e nell’economia, per poi sbarcare in America e man mano dare la parola ai premiati. Ciascun premiato riceverà un quadro che verrà consegnato direttamente dai vari artisti presenti all’evento. Appuntamento dunque per lunedì 22 maggio alle ore 16, italiane, per la terza imperdibile edizione del COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD, presso la Pinacoteca di Amelia (Terni), al secondo piano del Museo Civico Archeologico e Pinacoteca “Edilberto Rosa”, sito in Piazza Augusto Vera, 10. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Info: [email protected]

Massimiliano Ferrara – Presidente di Fondazione ITALY