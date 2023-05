Dove chiedere un prestito personale – documenti e assistenza

Sono molte le persone che ogni giorno si domandano dove chiedere un prestito personale perché magari hanno un progetto o hanno un sogno e hanno bisogno di soldi anche velocemente, oppure nella peggiore delle ipotesi hanno delle spese improvvise, che non sanno come affrontare se non appunto andando a cercare un prestito.

Per esempio potremmo parlare di quelle persone che, magari prima prendono in considerazione la possibilità di cercare questa somma di denaro a parenti o amici, ma poi decidono di evitare questo tipo di dinamica perché è risaputo che quando ci sono i soldi coinvolti, e coinvolgiamo le persone alle quali vogliamo bene, il rischio è che poi ci siano dei fraintendimenti.

Così come ci sono persone che giustamente potrebbero essere preoccupate del fatto che in Italia l’accesso al credito non è per niente un qualcosa di semplice. Anzi spesso è un qualcosa di molto complesso soprattutto per quelle persone che non hanno un contratto, e soprattutto un reddito fisso, da poter dimostrare.

O ancora ci sono persone che magari hanno avuto problemi in passato a pagare delle rate: quindi lo hanno fatto in ritardo e questo diventerà un punto in sfavore per loro.

Anzi dobbiamo subito dire che se ci trovassimo in queste condizioni è chiaro che questo prestito diventerebbe molto più complesso, a meno che non abbiamo una persona di fiducia che ci aiuterà , ponendosi come garante sfruttando il vantaggio di avere un contratto a tempo indeterminato, e quindi un reddito da dimostrare. Infatti come tutti sappiamo il garante deve coprire eventualmente delle rate che il richiedente del prestito non riesce a pagare per qualunque motivo.

Chiaramente le persone che invece si trovano nella condizione di non avere mai avuto problemi a onorare le rate di un prestito, potendo contare su per esempio su un contratto a tempo indeterminato, potrebbero avere accesso a un prestito utilizzando la cessione del quinto

In pratica verrà sottratto automaticamente al richiedente del prestito un quinto dello stipendio o della pensione per un periodo di tempo che può essere fino a un massimo di 10 anni.

Avere un istituto finanziario di fiducia può fare la differenza.

In pratica una persona che ha bisogno di un prestito potrebbe avere un istituto finanziario di fiducia:in questo caso chiaramente sarà molto avvantaggiata perché avrà la sua fiducia perchè magari la conosce da anni e sa il suo profilo finanziario, nonché il suo livello di affidabilità.

Mentre quando così non è bisogna avere pazienza e cercare un istituto che pone delle condizioni che non si possono per vari motivi. soddisfare. Sicuramente non avendo pazienza ci si scoraggerà alle prime risposte negative:in questo modo il prestito rimarrà una chimera..

Ci può anche stare che ci siano degli amici o dei parenti o dei colleghi di lavoro che possono dare dei suggerimenti da questo punto di vista perché magari hanno loro stessi un istituto finanziario che li ha aiutati e facilitati nella richiesta di prestito.

Di conseguenza può essere una buona idea chiedere loro di organizzarci un appuntamento con l istituto in questione.