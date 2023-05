A Macerata Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale – La nobiltà di oggi: il senso e la missione.

Macerata – Il prossimo 10 Giugno a Macerata, in occasione della Giornata Internazionale dell’Araldica, nella splendida cornice dello Sferisterio, si terrà il IV° convegno organizzato dall’A.D.U.O.M.S.S.A.N. con l’alto patrocinio del Consiglio della Regione Marche, del Comune di Macerata, della Provincia di Macerata e della Fondazione Padre Matteo Ricci.

Il convegno dal titolo “La Nobiltà di oggi, il senso e la missione” vedrà la partecipazione di illustri esperti intenti ad argomentare sul significato di cosa voglia dire essere nobili al giorno d’oggi, in questa società cosiddetta moderna, come fare per vivere a pieno questo “status” mettendolo al servizio della società ed a favore dei bisognosi rendendolo così non solo un titolo sulla carta o per diritto Dinastico. La Delegazione di Macerata, rappresentata dal Conte Paolo Perini, ospita il IV° convegno organizzato dall’Accademia Dinastica Universitaria dell’Ordine Militare del Santissimo Sacramento dell’Annunciazione di Nazareth di collazione della Nobile famiglia Agricola (A.D.U.O.M.S.S.A.N.) e Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale.

Il convegno è previsto per le ore 15:30 con i saluti istituzionali in primis del Vice Presidente del Consiglio Regionale Marche Gianluca Pasqui, seguiranno i saluti del rettore dell’Accademia Dinastica Famigliare S.A.R. il Principe Christian Agricola ed infine i saluti del delegato della Provincia di Macerata dell’Accademia il Conte Paolo Perini. Tra gli illustri relatori ci saranno: