Perugia. Denunciato un romeno per furto in una farmacia di Fontivegge

Gli agenti del Nucleo decoro urbano di Fontivegge della Polizia locale, dopo essere stati informati dalla titolare della farmacia di Fontivegge che un soggetto, di nazionalità rumena, aveva asportato prodotti liftanti di marca esposti sugli scaffali dell’attività, sono subito intervenuti per l’identificazione del responsabile della condotta delittuosa. Dalla visione delle immagini delle telecamere del circuito di sorveglianza della farmacia, gli agenti hanno potuto individuare l’autore del furto, riconoscendo un soggetto noto all’ufficio per accompagnarsi a soggetti dediti al consumo ed allo spaccio di stupefacenti.

L’uomo, classe 1977, senza fissa dimora, con precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stato quindi riconosciuto con certezza sia dagli operatori del Nucleo che dalla proprietaria della farmacia. Acquisita la querela, pertanto, lo straniero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per essersi impossessato di prodotti di bellezza sottraendoli dagli scaffali della farmacia dove erano esposti per la vendita.