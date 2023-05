Acquisto rolex – Valutazione immediata orologi

Sono tantissimi in tutto il mondo le persone appassionate di orologi. Si tratta in effetti di un accessorio non soltanto che ha una grande utilità, ma che viene sfruttato e desiderato proprio per la sua bellezza estetica. Tantissime sono le tipologie che si possono trovare sul mercato, e nel corso degli anni questi oggetti hanno cercato di essere sempre al passo con la moda. In particolare l’acquisto rolex è forse più comunemente fatto da un certo tipo di clientela. In effetti non sono orologi per nulla accessibili a tutte le tasche e sono dei veri e propri gioielli che vengono amati per l’elevata qualità, ma anche per un fattore vero e proprio estetico. Non si può negare infatti il fascino senza tempo di questi orologi che messi al polso si fanno subito notare e impreziosiscono ogni tipo di outfit di una persona, da quello sportivo a quello casual o elegante. Ma come è possibile acquistare tale tipo di orologio? Questa tipologia in effetti può essere esclusivamente acquistata soltanto da rivenditori autorizzati. In Italia effettivamente ci sono diversi punti vendita che si occupano della vendita di questi bellissimi esemplari di orologi. Per conoscere i punti vendita disponibili nella propria città o vicini ad essa, basta semplicemente andare sul sito ufficiale e cliccare sulla sezione “trova un rivenditore”. Ogni punto vendita autorizzato dovrebbe avere esposta la targa ufficiale Rolex. Per essere sicuri infatti dell’autenticità di un orologio di questo tipo è sempre consigliato di recarsi in questi appositi rivenditori autorizzati, che sono gli unici in realtà a poter vendere effettivamente tali tipi di orologi, nonché a garantire anche un servizio di post vendita.

La garanzia sugli orologi venduti.

Essendo degli orologi con una fascia di prezzo molto alta, viene effettivamente data la possibilità ai clienti che li acquistano, di ricevere una garanzia su questo tipo di oggetto. Per quanto riguarda tale tipo di garanzia sappiamo che ha una validità di circa 5 anni, che parte ovviamente dalla data in cui è stato acquistato l’orologio in questione. Ci sono alcune cose che vengono escluse dalla garanzia come ad esempio difetti, oppure danni fatti dall’usura specialmente se si parla delle tipologie che hanno i cinturini non metallici, o anche dal cattivo utilizzo. Escluso dalla garanzia chiaramente anche furto o perdita di questo orologio. Inoltre è da specificare che tale garanzia può essere utilizzata solo se l’orologio è stato comprato da un rivenditore autorizzato e se questa è stata compilata accuratamente quando è avvenuto l’acquisto. Altra specifica da fare è che la carta di garanzia va consegnata insieme all’orologio ovviamente a un centro di assistenza che è stato autorizzato o a un rivenditore comunque sempre autorizzato. Se vengono svolti interventi di qualsiasi tipo da parte di altre persone che non sono state autorizzate dal brand, la garanzia a quel punto non sarà più valida. Il consiglio quindi principale è quello di affidarsi sempre a chi è autorizzato e che sa dunque svolgere con grande competenza il suo lavoro riparando al meglio questo prezioso e meraviglioso gioiello.