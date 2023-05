Tutte le ultime novità di WhatsApp per Android

Novità per chi usa WhatsApp per Android. Le nuove funzionalità sono quattro e si possono provare aggiornando l’app. È ora possibile aggiungere didascalie ai documenti che invii; abbiamo aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi per consentirti di descriverli meglio; ora si possono inviare fino a 100 foto o video in una sola volta; è ora possibile creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo.

Piuttosto utili sono sia l’opzione di aggiungere didascalie ai documenti che si inviano (servono non solo per descriverli ma anche per permettere di ritrovarli attraverso il motore di ricerca interno) sia il fatto che si possano inviare sino a 100 foto o video in una sola volta, oltre il triplo rispetto al precedente limite di 30.

L’app di messaggistica di Meta è la più usata nel mondo con 2,5 miliardi di utenti nonostante sia esclusa dal mercato cinese e che faccia ancora poca presa sugli americani. Da 6 mesi, i suoi sviluppatori sono molto attivi nel pensare e proporre nuove funzioni, dalla modifica dei messaggi all’uso in incognito, dalle nuove emoji per le reactions alla creazione di sondaggi interni alle chat. Quello che su WhatsApp invece non c’è è un menu segreto.

C’è un menu, che sia su Android sia su iOS si può visualizzare tenendo premuto a lungo l’icona dell’app, che però esiste da anni e non è certo segreto. Si tratta del solito menu che permetteva di disinstallare l’app, cui sono state aggiunte alcune voci come l’accesso rapido ai contatti preferiti oppure ai widget e poco altro.