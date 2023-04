Le informazioni da conoscere per scegliere la staffa per tv

Una staffa per tv non è altro che un supporto, vale a dire una struttura in metallo che serve ad appendere il televisore. Si tratta di una soluzione che offre molteplici possibilità, consentendo di regolare la posizione dell’apparecchio, affinché risulti comodo per chiunque. È molto ampia la gamma di funzionalità di una staffa, che garantisce una visualizzazione vantaggiosa e permette di utilizzare l’area dei locali in maniera razionale. Essa, inoltre, garantisce la possibilità di fissare la tv in modo sicuro su un piano verticale, e più in generale consente di implementare la tecnologia in qualunque locale della casa senza difficoltà.

I modelli fissi e le staffe di inclinazione

Prima di acquistare un prodotto fra i tanti bracci per tv di grandi dimensioni che il mercato propone è necessario valutare tutte le opzioni a disposizione. I modelli fissi, per esempio, non permettono di intervenire sull’inclinazione e sulla rotazione del televisore. Si tratta della soluzione meno costosa, ma non è detto che sia anche la più vantaggiosa, soprattutto a livello di affidabilità. I modelli fissi con ripiani permettono comunque di collocare delle attrezzature supplementari. Molto compatte sono le staffe tv inclinabili, con un angolo di inclinazione verticale massimo di 20 gradi.

Le caratteristiche delle staffe a soffitto

Una staffa a soffitto permette di cambiare la posizione del televisore scegliendo opzioni differenti. Attenzione, però, perché questo tipo di struttura può essere installato unicamente in un ambiente caratterizzato da un soffitto alto. Al soffitto è fissato un tubo che a sua volta regge il pannello. Supporti di questo tipo sono presenti fra l’altro nei centri commerciali o comunque in tutti i luoghi pubblici in cui si usano gli schermi per scopi pubblicitari. Possono essere caratterizzati da un sistema telescopico o da un’alzata a gas per permettere di regolare la posizione dello schermo.

I modelli girevoli

Molto apprezzati, anche in virtù della loro convenienza, sono i modelli inclinabili. Un solo movimento della mano, infatti, è sufficiente per consentire agli utenti di intervenire sulla posizione del televisore. Questo dispositivo di fissaggio mobile ha un costo abbastanza alto; tuttavia vale la pena di compiere un investimento economico importante a fronte dei benefici che ne scaturiscono. Le staffe girevoli si distinguono in base al numero di curve, compreso tra uno e tre, mentre l’angolo di rotazione viene determinato dal numero di ginocchia. In generale un modello girevole è da preferire quando si ha in mente di usare il televisore come media center.

Le dimensioni delle staffe tv

In vista dell’acquisto di una staffa tv è necessario prestare attenzione anche alle dimensioni. I produttori tendono a segnalare i diametri più indicati per i supporti, ma non è detto che tali informazioni di per sé bastino a individuare il modello giusto. È necessario invece fare riferimento allo standard VESA, che riguarda i modelli di fori per il montaggio della TV. Lo standard VESA è composto da due numeri, il primo dei quali segnala la distanza tra i bulloni in orizzontale, mentre il secondo indica la distanza in verticale.

Come trovare il prodotto giusto

Come fare, dunque, per essere certi di trovare il prodotto più in linea con i propri bisogni? Prima di tutto è utile sapere che conviene privilegiare una soluzione con un piccolo margine. Nel momento in cui il televisore viene sostituito da un modello che ha una diagonale più grande, non c’è bisogno di sostituire la staffa. Vale la pena di ricordare, poi, che ciascun supporto è progettato e realizzato per un certo peso, ed è questo il motivo per il quale conviene puntare su una staffa con un margine di peso. Le staffe fisse permettono di installare il televisore più o meno a filo muro. Di conseguenza è utile sapere che è possibile accedere a funzioni supplementari, come quelle offerte da unità flash, HDMI e antenna. È auspicabile scegliere una staffa che si integri in maniera armoniosa con il design del locale in cui essa dovrà essere installata. I modelli da privilegiare sono quelli classici, in metallo, neri o bianchi. È comunque indispensabile che i fori di ventilazione della TV non vengano ostruiti dalle piastre di montaggio, per esempio a causa delle loro dimensioni o della loro forma.