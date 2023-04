Consulente telefonia aziendale: quanto è importante questa figura?

Il consulente telefonia aziendale è una figura essenziale e un esperto importantissimo a cui affidarsi per fare davvero la differenza. Il consulente di telefonia aziendale business non a caso viene scelto da sempre più imprese che vogliono essere davvero al passo coi tempi e raggiungere grandi obiettivi.

Consulente telefonia aziendale, perché è importante

Il consulente telefonia aziendale è una figura essenziale per le aziende e che sta assumendo sempre più importanza. Si tratta di un professionista che aiuta le imprese a gestire le utenze aziendali, consentendo di trovare offerte vantaggiose, ma anche che possano migliorare il funzionamento del sistema. Inoltre risolve tutti i problemi che sono legati alla telefonia e alla connessione stipulando contratti e aiutando gli attori coinvolti.

Questo professionista negli ultimi anni ha preso sempre più piede grazie ai numerosi vantaggi che è in grado di offrire. Mettendo prima di tutto fine alle lunghissime attese al call center nella speranza di poter parlare con un operatore. Pensa infatti a tutto il consulente per la telefonia. Dalla voltura delle utenze a internet lento, passando per la verifica eventuale delle bollette, la sostituzione delle SIM o la scadenza di contratti, si occupa di qualsiasi cosa. Andando sempre incontro a quelle che sono le esigenze e ai bisogni delle aziende, creando delle offerte che sono personalizzate e seguendo l’andamento di tutte le pratiche. Azioni che hanno reso il consulente telefonia aziendale importantissimo per decretare il successo di un’impresa.

Come trovare il giusto consulente telefonia aziendale

Dopo aver scoperto quanto è importante il consulente telefonia aziendale è essenziale trovare il professionista giusto che possa dare un contributo fondamentale all’impresa. Alex Silvestrini è un agente e consulente certificato TIM Business a più di dieci anni. Alle spalle ha una lunghissima esperienza e una grande professionalità che sono state confermate grazie a riconoscimenti e premi ricevuti nel corso degli anni direttamente da TIM per lo straordinario lavoro svolto. Inoltre è stato premiato anche come Miglior Venditore e Miglior Consulente.

Alex è ambasciatore del progetto Apple Excellence Business Partner che è dedicato all’utilizzo dei Device Apple nelle aziende, in più è un agente certificato a livello internazionale con badge Digital Master, una specializzazione utile per poter aiutare le grandi aziende e occuparsi delle loro necessità. Alex infatti è convinto che per essere un buon agente non sia necessario esclusivamente vendere, ma sia importante prima di tutto comprendere le esigenze dei clienti ed essere capaci di interpretarle per soddisfarle dal punto di vista delle offerte personalizzate e del piano tariffario.

Proprio per questo l’approccio professionale di Alex è sempre mirato a soddisfare il cliente e le sue esigenze, come dimostrano le numerosissime recensioni positive che ha ricevuto nel corso degli anni. D’altronde affidarsi ad un consulente TIM Business dedicato alle medie e grandi imprese vuol dire prima di tutto poter contare sul sostegno e il supporto di una persona preparata ed efficiente in tutte le varie pratiche da svolgere. Con la possibilità di avere una linea diretta a disposizione e preferenziale in caso di qualsiasi problema.

I vantaggi nello scegliere Alex come consulente sono davvero tanti. Prima di tutto la possibilità di risparmiare sui costi della bolletta abbassandoli drasticamente. La consulenza inoltre è personalizzata ed esclusiva con una totale trasparenza sui prezzi e zero spese a sorpresa, una assistenza telefonica totalmente dedicata e un servizio no stop per le emergenze H24. Una massima prestazione grazie a una Rete di ultimissima generazione riservata solo alle aziende Tim Business e un voucher governativo sino a 2500 euro se si passa alla fibra. La prima consulenza è gratuita e assolutamente senza impegno con Alex Silvestrini.