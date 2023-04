Giochi alcolici di gruppo, quali sono i più divertenti?

Le feste con gli amici sono un’occasione perfetta per rilassarsi, socializzare e divertirsi. E cosa c’è di meglio di aggiungere un po’ di brivido con i giochi alcolici di gruppo? Se stai cercando idee per rendere le tue feste ancora più spassose, sei nel posto giusto! Ecco una selezione dei giochi alcolici più divertenti che ti faranno ridere e creeranno ricordi indimenticabili con i tuoi amici

Beer Pong

Iniziamo con un classico intramontabile: il Beer Pong. Questo gioco coinvolgente richiede abilità nel lancio e un po’ di fortuna. Basta disporre delle tazze di birra su un tavolo in un modello a triangolo e cercare di tirare una pallina da ping pong cercando di farla atterrare nelle tazze dell’avversario. Quando si colpisce una tazza, l’avversario dovrà berla! Un gioco divertente che garantisce risate e tante sfide.

Flip Cup

Il Flip Cup è un gioco di squadra che coinvolge la velocità e la coordinazione. I giocatori si dividono in squadre e si mettono in fila. Ogni membro della squadra ha una tazza di birra davanti a sé e deve bere il contenuto il più velocemente possibile. Una volta vuota, devono cercare di ribaltare la tazza in modo che cada a testa in giù sulla bordatura del tavolo utilizzando solo un dito. Il primo a farlo fa vincere la sua squadra! Un gioco energico che metterà alla prova le abilità dei partecipanti.

Kings

Kings è un gioco di carte che richiede solo un mazzo di carte e un po’ di creatività. Le carte vengono disposte a formare un cerchio sul tavolo e i giocatori si siedono intorno ad esse. Ogni carta corrisponde a una regola specifica, ad esempio bere un sorso di birra, scegliere un compagno per bere o fare una sfida. I giocatori estraggono una carta alla volta e devono rispettare la regola corrispondente. Questo gioco permette di personalizzare le regole a proprio piacimento, rendendolo adatto a diverse preferenze di gioco.

Drunk Jenga

Se ami Jenga, allora amerai ancora di più il Drunk Jenga! Si gioca con un set di Jenga normale, ma con un tocco in più: su ogni blocco viene scritta una regola o un compito da eseguire. Ad esempio, bere un sorso di birra, fare una sfida o scegliere un compagno per bere. Quando un giocatore estrae un blocco, deve eseguire la regola o il compito scritto su di esso. Con l’aumentare del gioco e la diminuzione della stabilità della torre, le risate saranno assicurate!

Never Have I Ever

Never Have I Ever è perfetto per condividere segreti imbarazzanti e scoprire nuovi dettagli sulla vita degli amici. I giocatori si siedono in cerchio e a turno dicono una frase che inizia con “Mai nella mia vita ho mai…” e completano la frase con qualcosa che non hanno mai fatto. Ad esempio, “Mai nella mia vita ho saltato dalla macchina in movimento“. Chiunque nel gruppo abbia fatto quella cosa, dovrà prendere un sorso di bevanda alcolica. Questo gioco è un’opportunità per conoscersi meglio e scoprire nuovi aneddoti divertenti sugli amici.

Quarters

Quarters è un gioco di abilità che richiede precisione e coordinazione. Si gioca con un bicchiere e una moneta. I giocatori si sfidano a turno cercando di lanciare la moneta in modo che cada all’interno del bicchiere. Se riescono, possono scegliere un avversario che dovrà bere. Se sbagliano, invece, sono loro stessi a dover bere. Questo gioco può diventare molto competitivo e coinvolgente, soprattutto quando le abilità motorie si deteriorano a causa degli effetti dell’alcol!

Power Hour

Power Hour è un gioco che richiede resistenza e moderazione. L’obiettivo è bere un sorso di birra ogni minuto per un’ora intera, per un totale di 60 sorsi di birra in un’ora. Può sembrare facile all’inizio, ma con il passare del tempo e l’aumentare dell’alcol nel sistema, diventa sempre più impegnativo. È importante giocare con responsabilità e non abusare dell’alcol, ma se gestito correttamente, Power Hour può essere un modo divertente per mettere alla prova la resistenza dei partecipanti e creare momenti memorabili.

Piccolo Ufficiale

Piccolo Ufficiale è un gioco di carte che coinvolge strategia e astuzia. Si gioca con un mazzo di carte e ogni carta ha un valore di punti corrispondente al numero sulla carta. I giocatori si sfidano a turno cercando di sbarazzarsi delle proprie carte il più velocemente possibile. Quando un giocatore mette una carta sul tavolo, il giocatore successivo deve mettere una carta di valore superiore o inferiore rispetto a quella precedente. Se un giocatore non riesce a mettere una carta valida, deve bere un certo numero di sorsi di bevanda alcolica corrispondente al valore della carta. Questo gioco richiede velocità di pensiero e strategia, oltre a un po’ di fortuna con le carte.