Volley A2. Tonno Callipo. Arriva al tie break il pass per la semifinale

Ravenna 2 – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3

Progressione set: 22/25 – 25/17- 16/25 – 25/22 – 29/27 – 9/15

Ravenna: Comparoni 13, Monopoli, Orto 1, Ngapeth 7, Bovolenta 24, Pinali 5, Arasomwan 4, Goi ( L1 ) Mancini 5, Truocchio, Orioli 16, Ceban, Chiella, Capiozzo ( L2 )

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 8, Candellaro 16, Cavaccini ( L1 ), Orduna 2, Carta ( L2 ), Tondo 6, Piazza, Balestra , Tallone, Terpin 14, Fedrizzi, Buchegger 28, Lucconi, Belluomo.

Arbitri: Sergio Jacobacci di Bergamo e Davide Patri di Albuzzano

Ravenna

Altra sudata per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che si sbarazza in trasferta di Ravenna, in gara due dei play off promozione ed approda alla semifinale. Ancora una volta però Ravenna ha dimostrato di essere una signora squadra, tosta e determinata, che non ha mai lesinato energie pur di mettere in seria difficoltà la corazzata vibonese. Come è successo in gara uno, domenica scorsa, Ordina e compagni hanno dovuto sudare le proverbiali sette camice per avere la meglio sui padroni di casa. Alla fine ha avuto la meglio il migliore tasso tecnico e soprattutto l’esperienza che di alcuni giocatori giallorossi che nei frangenti più delicati di questa gara hanno fatto la differenza.

Primo set. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, entra in campo con la giusta concentrazione e va in vantaggio. Si potrebbe pensare ad un monologo calabrese ma non è così, perché Ravenna rimane quasi sempre in gara, ma si deve arrendere sul ventidue a venticinque.

Secondo set. I padroni di casa non ci stanno assolutamente e ritornano in campo cattivi ed affamati. Da parte sua la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, sembra molle e troppo permissiva. Ne esce fuori un parziale totalmente a favore di Ravenna che lo conduce dall’ inizio alla fine e se lo porta a casa con il punteggio di venticinque a diciassette.

Terzo set. Il coach vibonese striglia i suoi ed i risultati si vedono subito. Vibo Valentia sembra una schiaccia sassi e costringe Ravenna a fare davvero poco. Infatti parte in maniera fulminante ed il suo gioco è fluido e prolifico. Anche dieci i punti di vantaggio ed il set si chiude sul punteggio di sedici a venticinque

Quarto set: Lungo e tirato. Le due squadre se le danni di santa ragione. Si va sempre sul punto a punto, si viaggia sempre in parità sino a quando Ravenna, non riesce a staccare la Callipo di due punti. Si arriva al ventiquattro a ventidue per i romagnoli. I vibonesi reagiscono e pareggiano vanno in vantaggio. Sempre lotta palla dopo palla, con Ravenna che non molla e che vuole portare gli avversari al tie break. Si va sul ventotto a ventisette per Ravenna che chiude sul ventinove a ventisette e si va al quinto set.

Tie break. Qui ha la meglio la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che dopo aver preso un buon margine di vantaggio, chiude il set sul nove a quindici e vola in semifinale. Applausi a Ravenna che ha dato tutto quello che aveva dentro

GIANLUCA VASAPOLLO