Con Rete Cowo® aprire un coworking diventa un’esperienza semplice, a misura di ogni professionista

Quello sviluppato da Rete Cowo® rappresenta un vero e proprio modello di condivisione, che punta a migliorare l’esperienza lavorativa, mettendo le relazioni prima del business. Grazie ad un approccio innovativo, nato dall’intuizione di Massimo Carraro e Laura Coppola, il Network si è affermato come un autentico punto di riferimento nel coworking del nostro Paese. Il progetto, incentrato sulla condivisione quotidiana di spazi e conoscenze, riunisce oltre 100 strutture.

Rete Cowo®, il Network dei Coworking Indipendenti, riunisce una community di professionisti afferenti a numerosi settori lavorativi e conta più di 100 spazi condivisi, distribuiti in Italia e nel Canton Ticino. In oltre 15 anni di attività, messo appunto un approccio integrato ben impostato e correttamente articolato, cosicché chiunque abbia l’opportunità di avviare una corretta e proficua attività di Coworking.

Ma come aprire un Coworking? Vi sono pochi e semplici requisiti d’accesso. Il Network, infatti, fornisce un supporto ad hoc, che va dalla formazione tematica allo studio della contrattualistica, dal monitoraggio e assistenza in occasione di sovvenzioni e bandi alle strategie di marketing/comunicazione personalizzate, dagli eventi nazionali ai rapporti con le istituzioni.

Esistono molteplici ragioni per intraprendere un progetto di Coworking. Si tratta di un’attività che combina guadagno economico e crescita professionale, non vincola nel lungo termine e può essere svolta da qualunque tipo di territorio. Scegliendo Cowo®, poi, che è una Rete e non un franchising, si può approfittare di un supporto professionale e senza vincoli.

Della consulenza Cowo®, in particolare, fanno parte:

Sopralluogo da parte di un esperto di Rete Cowo®, in presenza o in modalità virtuale;

Analisi delle potenzialità commerciali e dei possibili margini di guadagno;

Business Plan su tre anni;

Documento di valutazione del progetto di Coworking;

Sessione di lavoro conclusiva e colloquio finale con il fondatore di Rete Cowo®, Massimo Carraro.

A fondamento del progetto vi è un’idea di Coworking che mira a migliorare l’esperienza lavorativa, grazie alla condivisione di spazi e conoscenze. Il coworker, infatti, non è inteso come un cliente, bensì come un professionista con cui instaurare una collaborazione proficua. Lo afferma, del resto, anche il Punto 3 del Cowo® Manifesto.

Il Manifesto, consultabile su https://cowo.it/, è composto da dieci punti che rappresentano le fondamenta su cui si basa il progetto di Coworking. Lo stesso sito, inoltre, costituisce una risorsa strategica, che raccoglie più di 1.400 articoli e pagine, riflesso di una conversazione continua e sempre in evoluzione sul Coworking.

Rete Cowo®, infine, è espressione delle intuizioni di Massimo Carraro, co-fondatore di Rete Cowo® e autore di “Ho fatto un Coworking, anzi 100: Se la relazione viene prima del business: storia di Cowo®”, libro disponibile su Amazon.