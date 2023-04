Tende da sole a caduta – praticità e comodità

Quando parliamo delle tende da sole a caduta parliamo di una situazione che sempre più spesso viene presa in considerazione in varie circostanze diverse sia per un ambiente domestico e residenziale come una casa indipendente o un appartamento, sia per un locale commerciale come può essere un negozio con una parte esterna

E sono prese in considerazione perché sono delle tende da sole molto pratiche, esteticamente piacevoli e servono per proteggere gli ambienti esterni dall’eccessivo calore e dai raggi UV, oltre al fatto che proteggono anche dalle intemperie come pioggia, vento, neve per quanto riguarda i mesi più freddi

Non è un caso che ne parliamo al plurale semplicemente perché ce ne stanno di vari modelli e di vari tipi per quanto riguarda i materiali, per quanto riguarda le forme e soprattutto per quanto riguarda i vari meccanismi di apertura e chiusura e abbiamo menzionato tre cose importantissime per una tenda da sole

Ad esempio una tipologia di tende da sole a caduta molto utilizzate sono quelle a bracci estensibili che sono perfette per creare un’ombra parziale in un’area esterna come un giardino o una terrazza e come dice la parole stessa li si può estendere in base alle necessità del momento, e soprattutto sono molto apprezzate per la loro versatilità e resistenza

Un altro modello abbastanza comune è rappresentato dalle tende a caduta verticali che praticamente si adattano a qualsiasi tipo di spazio esterno e si distinguono perché riescono a coprire tutti i lati della struttura, e in questo modo riescono a creare un tipo di ombreggiatura completa e uniforme che è un qualcosa di molto gradito praticamente da qualsiasi cliente

Poi è chiaro che la scelta dipende dallo spazio esterno come dicevamo e anche dalla dimensione dello stesso perché un conto è se ci serve per un giardino più piccolo o per un balcone,e un conto è se ci serve per un giardino dei grandi dimensioni, fermo restando che comunque di sicuro ci aiuteranno per quanto riguarda non solo i mesi estivi ma anche tutto l’anno

Il prezzo delle tende da sole a caduta dipende da vari fattori

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte è chiaro che una persona vorrà informarsi soprattutto per quanto riguarda la parte economica sia se deve sostituire le sue tende da sole perché sono troppo vecchie o comunque fuori moda e sia se deve metterle per la prima volta, e il prezzo delle stesse come dicevamo dipende da vari fattori

Tra questi fattori dobbiamo menzionare le dimensioni delle stesse in primis, così come dobbiamo menzionare anche il materiale che scegliamo e la complessità del meccanismo di apertura e chiusura e si può andare tra le €100 per quelle di più scarsa qualità fino ad arrivare anche a superare i €500

E per quanto riguarda i materiali potremmo optare per esempio per Il poliestere o il PVC o l’acrilico o possiamo optare per dei modelli motorizzati o dotati di sensori per la pioggia e insomma le possibilità sono tante.